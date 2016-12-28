Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Современные врачи подтвердили диагноз 18 века
Большая часть семей погибших на Ту-154 не получит по 7,8 млн руб.
Посол США сделал заявление по поводу авиакатастрофы в России
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
«Ну здравствуй, брат». Лучшие кинороли Сергея Бодрова-младшегоАртисту удалось стать главным кумиром потерянного поколения 1990-х
11-летний российский журналист взял интервью у Коли Лукашенко
Психологи узнали, до какого возраста дети верят в Деда Мороза
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Сочи станет китайским курортом
«Месть Москве»: британские СМИ о катастрофе Ту-154
Рынска рада гибели журналистов в катастрофе Ту-154
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
От новогоднего переедания можно умереть
Санта Клауса уличили в нездоровом образе жизни
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
17Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
14События недели в фотографиях
07:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Определена «серая зона» природы

Французские биологи изучили «серую зону» животного мира — переходную область, в которой происходит образование из одного вида новых. Посвященное этому исследование опубликовано в журнале PLOS Biology, кратко о нем сообщается на сайте EurekAlert!

Источник: Reuters

Ученых заинтересовала способность организмов к скрещиванию и обмену генами в зависимости от их дивергентных свойств — наличия генетических расхождений по тем или иным признакам. Эти особенности, как отмечают биологи, в конечном итоге и определяют видообразование.

Проведенное учеными исследование позволило улучшить имеющиеся модели образования новых видов. Использованный авторами подход был применен к большому числу геномных данных, включающих в себя 61 пару популяций и видов животных.

Анализ показал присутствие у некоторых видов молекулярной дивергенции — расхождений в 0,5−2 процента в пределах генома. Те животные, у которых найдены такие особенности, как отмечают ученые, находятся в «серой зоне». К ним относятся, в частности, некоторые виды мидий, горилл, дождевого червя, бабочек и комаров.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Все, что известно о катастрофе над Черным морем
Расшифрован речевой самописец самолета Ту-154
СМИ узнали о санкциях США против РФ из-за хакерских атак
Cкончалась Кэрри Фишер, исполнительница роли принцессы Леи в саге «Звездные войны»
Черногория объявила двух россиян в международный розыск
Барак Обама и Синдзо Абэ возложили венки в Перл-Харборе
Российские хоккеисты забросили 9 шайб в матче молодежного ЧМ
На Кубе запретили культ личности Кастро
Спорт
Ерёменко, «Динамо» и другие разочарования 2016 года В списке главных разочарований года — футболисты, тренеры, чиновники и даже одна целая московская команда
Авто
В Германии продают лимузин Владимира Путина На немецком сайте mobile.de появилось объявление о продаже огромного лимузина Mercedes-Benz Guard S 600 1995 года выпуска
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
Панайотова просят спеть песню Джорджа Майкла в финале «Голоса» Поклонники считают, что в своем финальном выступлении артист должен выступить с композицией скончавшегося британского певца
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
В России появится несколько памятников и улиц Фиделя Кастро
Платная парковка появилась еще на 206 улицах Москвы
Как оформить комнату «на вырост»: 5 советов
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Сын Евгения Плющенко дебютировал в шоу отца (видео) Маленький Саша выходит на поклон в финале спектакля «Щелкунчик».
Все о ремонте
6 правил размещения духовки на кухне
Секреты скандинавского интерьера: не бойтесь пустоты
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Все про светлые межкомнатные двери
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь