Определена «серая зона» природы

Ученых заинтересовала способность организмов к скрещиванию и обмену генами в зависимости от их дивергентных свойств — наличия генетических расхождений по тем или иным признакам. Эти особенности, как отмечают биологи, в конечном итоге и определяют видообразование.

Проведенное учеными исследование позволило улучшить имеющиеся модели образования новых видов. Использованный авторами подход был применен к большому числу геномных данных, включающих в себя 61 пару популяций и видов животных.

Анализ показал присутствие у некоторых видов молекулярной дивергенции — расхождений в 0,5−2 процента в пределах генома. Те животные, у которых найдены такие особенности, как отмечают ученые, находятся в «серой зоне». К ним относятся, в частности, некоторые виды мидий, горилл, дождевого червя, бабочек и комаров.