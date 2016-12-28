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07:38 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Дорожные полицейские и эльфы рассказали новосибирцам о ПДД

Костюмированный флешмоб прошел на железнодорожном вокзале.

Танцевальный флешмоб, посвященный правилам дорожного движения, прошел на площади Гарина-Михайловского вечером во вторник, 27 декабря.

Новосибирские школьники и сотрудники ГИБДД станцевали вместе с эльфами и белыми медведями, сообщает группа пропаганды ГИБДД по Новосибирску. Танцы и хороводы помогли участникам не только развеселиться, но и запомнить правила дорожного движения. Всего во флешмобе приняло участие 150 детей. Сотрудники дорожной полиции напомнили ребятам: в дни новогодних каникул необходимо быть особенно осторожным на автодорогах.

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