Год перемен. Чем запомнился 2016 год?

Обновление элиты.

Дмитрий Антонов

Особенно богатым на события оказался конец года. Кузбасс буквально трясло от новостей, а чиновников — от проверок и внимания правоохранителей. «Нам этот год запомнится множеством коррупционных скандалов, связанных с высокопоставленными чиновниками областной администрации, а также с силовиками. Громкие проверки в отношении первых лиц региона, уголовные дела, аресты — причём к делу подключились федеральные правоохранители», — оценивает события уходящего года ветеран МВД Дмитрий АНТОНОВ.

В сентябре с поста первого заместителя губернатора добровольно ушёл Максим Макин. Ушёл, но обещал вернуться сразу после проверок в «Теплоэнерго» — компании, которой он руководил до работы в администрации. В декабре стало известно, что тарифы на тепло, которое отпускает компания, завышены необоснованно. О том, есть ли вопросы к бывшему чиновнику и где он сейчас находится, следствие пока молчит. Однако то, что своё кресло вице-губернатора он больше не займёт, уже стало известно. С 19 декабря губернатор утвердил на должность первого зама Владимира Чернова, бывшего заместителя губернатора по инновациям и экс-главу Анжеро-Судженска.

Пожалуй, самое громкое событие уходящего года — ноябрьские аресты трёх заместителей губернатора, главы следственного комитета и ещё двух представителей СК, а также известного кузбасского угольного магната Александра Щукина. Они подозреваются в вымогательстве акций у собственника АО «Разрез «Инской» Антона Цыганкова. Для задержания подозреваемых в Кемерово из Москвы прибыли сотрудники центрального штаба ФСБ, а расследует уголовное дело пятое следственное управление СК РФ, которое находится в Новосибирске.

Также уходящий год оголил одну проблему, на которую власти не обращали внимания много лет. В июне в Междуреченске из-за ремонта на первом этаже обрушился жилой пятиэтажный дом по ул. Весенней, двое человек погибли. Расследование уголовного дела пока продолжается, но кузбассовцы справедливо опасаются, что рухнуть может любая хрущёвка, в которой кто-то затеял «левую» перепланировку. Ведь, согласно архивам местного телеканала, ещё в 2011 г. жильцы сигнализировали, что в доме на первом этаже не заканчивается ремонт.

Новая мода.

Кадровые перемены происходили на протяжении всего года и в рядах местных властей. Например, в сентябре в отставку ушёл глава Прокопьевска Валерий Гаранин, руководивший городом с 1999 г. Следователи подозревают, что чиновник в 2010 г. на бюджетные деньги купил своей знакомой квартиру за 2,4 млн руб. Возбуждено уголовное дело.

Фигурантом уголовного дела стал и глава Новокузнецкого района Евгений Манузин. Следователи подозревают, что в 2015 г. он необоснованно объявил режим чрезвычайной ситуации в пос. Пострелка и заключил муниципальный контракт с подрядной организацией на ремонт высоковольтной линии электропередач. На время расследования Манузина отстранили от занимаемой должности. «Считаю, что ключевое движение в уходящем году — зарождение традиции пристального внимания к возможным финансовым нарушениям, будь то госзакупки или откровенные взятки наличными. Конечно, выявляются не более нескольких процентов из возможных нарушений, но это сигнал нетерпимости, нового тренда.

Василий Стрекалов

Причём, что важно, тенденция идёт от общественников, силовиков, блогеров, общественных организаций (тот же Народный фронт). Теперь замять то, что выходит в общественное пространство, становится сложнее, у власти больше не получается контролировать события. Следовательно, умный чиновник должен подумать, что надо быть осторожнее, иначе можно потерять и имущество, и свободу. Надеюсь на усиление этой тенденции, на постепенное перерастание её в традицию и становление новой «моды», — оценивает итоги года политтехнолог Василий СТРЕКАЛОВ.

Пожалуй, одним из самых ярких примеров проявления народной воли в этом году стала петиция с требованием отставки главы Кемерова Валерия Ермакова. В марте уходящего года призыв опубликовал в сети кемеровчанин Максим Танаков. Подписали петицию 10,4 тыс. человек. В апреле Валерия Константиновича проводили на пенсию. Возможно, петиция здесь и ни при чём, но политологи отмечают, что сам факт проявления народной воли — хороший знак.