На юге Красноярского края истощаются леса

Министр лесного хозяйства Красноярского края Владимир Векшин заявил об истощении на юге региона доступных лесных насаждений, в особенности хвойных.

«В начале 2017 года мы планируем провести полную инвентаризацию лесов по каждому лесничеству. На основе этих данных подготовим паспорта районов с наглядными картами-схемами, в которых будет представлено распределение свободного лесного фонда на год — кому, где и в каком объеме можно будет заготавливать древесину», — рассказал Векшин.

В связи с дефицитом лесосырьевых баз предоставлять их будут в соответствии с приоритетной очередностью. В первую очередь будут обеспечивать древесиной местное население и краевые лесничества для выполнения госзаданий. Затем субъекты малого и среднего бизнеса по договорам купли-продажи, а также действующие предприятия лесной отрасли края. В последнюю очередь будут обеспечиваться лесосырьевыми базами предприятия, планирующие реализацию новых приоритетных проектов в области освоения лесов.

Кроме того, в регионе ужесточат контроль за целевым использованием заготовленной древесины. Эти меры коснутся как местных жителей, так и тех, кто получает лесные участки в аренду по результатам аукционов.