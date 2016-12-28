На юге Красноярского края истощаются леса
В регионе ужесточат контроль за целевым использованием заготовленной древесины.
В регионе ужесточат контроль за целевым использованием заготовленной древесины.
Министр лесного хозяйства Красноярского края Владимир Векшин заявил об истощении на юге региона доступных лесных насаждений, в особенности хвойных.
«В начале 2017 года мы планируем провести полную инвентаризацию лесов по каждому лесничеству. На основе этих данных подготовим паспорта районов с наглядными
В связи с дефицитом лесосырьевых баз предоставлять их будут в соответствии с приоритетной очередностью. В первую очередь будут обеспечивать древесиной местное население и краевые лесничества для выполнения госзаданий. Затем субъекты малого и среднего бизнеса по договорам
Кроме того, в регионе ужесточат контроль за целевым использованием заготовленной древесины. Эти меры коснутся как местных жителей, так и тех, кто получает лесные участки в аренду по результатам аукционов.