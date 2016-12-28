Суровая Снегурочка в снежном городке шокировала жителей Каслей

Жители Каслей (Челябинская область) считают, что Снегурочка в новогоднем ледовом городке больше похожа на Верку Сердючку, и жалуются на недостаток эстетики, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Жители Каслей, побывавшие накануне на открытии ледового городка, бурно обсуждают снежные фигуры в соцсетях. Больше всего людей удивила Снегурочка, которую они обозвали уже и «Снежной Бабой», и «Веркой Сердючкой», намекая на специфическое пристрастие автора к женским формам. «Если Снегурка — внучка Деда Мороза, кто тогда ее родители?» — вопрошают горожане. Они добавляют, что подобные фигуры пугают детей. Местные жители также рассказывают, что за работы по устройству снежного городка мэрия заплатила 300 тыс. рублей.