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07:53 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске на площади Революции открыли главный ледовый городок

Тематикой в этом году стал минувший чемпионат России по фигурному катанию.

Городок изо льда открыли на главной площади Челябинска, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Вчера, 27 декабря, на площади Революции торжественно открылся ледовый городок, посвящённый минувшему чемпионату России по фигурному катанию на коньках. Поэтому помимо скульптур Деда Мороза и Снегурочки, в городке появились огромные коньки и символы спортивных соревнований — пингвины.

Всего в этом году установили 25 фигур и семь горок. Ограждение городка стилизовано под Уральские горы.

Отметим, что на строительство ушло около двух тысяч кубометров льда.

Напомним, открытие городка перенесли на один день в связи с общенациональным трауром по погибшим при крушении самолёта Ту-154 в Чёрном море.

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