В Челябинске на площади Революции открыли главный ледовый городок

Городок изо льда открыли на главной площади Челябинска, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Вчера, 27 декабря, на площади Революции торжественно открылся ледовый городок, посвящённый минувшему чемпионату России по фигурному катанию на коньках. Поэтому помимо скульптур Деда Мороза и Снегурочки, в городке появились огромные коньки и символы спортивных соревнований — пингвины.

Всего в этом году установили 25 фигур и семь горок. Ограждение городка стилизовано под Уральские горы.

Отметим, что на строительство ушло около двух тысяч кубометров льда.

Напомним, открытие городка перенесли на один день в связи с общенациональным трауром по погибшим при крушении самолёта Ту-154 в Чёрном море.