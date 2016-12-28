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07:39 (мск), источник: PROUFU.ru

В северной части Уфы посвятили ледовый городок юбилею района

Вчера, 27 декабря, в Орджоникидзевском районе Уфы состоялось открытие елки и ледового городка.

Как сообщили в администрации города, в открытии приняла участие конкурсная комиссия во главе с вице-мэром Сынтимиром Баязитовым.

Ледовый городок в Орджоникидзевском районе, как оказалось, решили посвятить предстоящему 65-летнему юбилею района. Поэтому, наравне с горками и ледяными фигурами сказочных персонажей, место на площадке ледового городка заняла также и стела, на которую художник нанес символы района.

«Лейтмотивом ледового городка нынешнего года стал предстоящий 65-летний юбилей Орджоникидзевского района. Вот и стела, на которой отражены символы района: промышленность и нефтепереработка, культура и духовность, спорт», — пояснил художник Фанис Курмашев.

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