Стюардесса рассказала об этикете опускания спинок кресел в самолетах

«Пассажиры очень сильно переживают, когда дело доходит до опускания спинки кресла. Мне приходилось наблюдать, как взрослые мужчины чуть ли не с кулаками бросались друг на друга из-за нескольких сантиметров личного пространства на борту. В таких случаях мне приходится играть роль детсадовского полицейского: пытаться разрядить ситуацию и успокоить спорящих», — приводит слова бортпроводницы Бетти Тески BBC, отмечая, что известны случаи, когда конфликт из-за спинки кресла приводил к экстренной посадке самолета.

«Лично я считаю, что самым вежливым и справедливым выходом было бы опускать спинку не до конца, а на половину хода, — говорит Тески. — Кроме того, на время еды вежливо приводить спинку кресла в вертикальное положение».

Вежливость играет тут ключевую роль: если вы просто нажмете на кнопку и рывком опустите спинку до упора, это будет выглядеть грубо.