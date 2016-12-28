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09:42 (мск), источник: AmurMedia.ru

Первый в истории кадетский бал прошел в хабаровской школе МЧС

Во время празднования Дня Спасателя пятиклассникам торжественное вручили кадетские погоны.

Источник: www.27.mchs.gov.ru

Хабаровск, 28 декабря, AmurMedia.

Уже стало ежегодной традицией в преддверии празднования Дня Спасателя вручать кадетские погоны учащимся пятых классов общеобразовательной школы № 3 города Хабаровска — школы МЧС. В этом году к мероприятию присоединились и учащиеся средней образовательной школы села Черняево района имени Лазо Хабаровского края, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Торжественное мероприятие проходило в зале дома культуры Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. В зале собрались ученики школы, их родители, близкие и друзья. Конечно же на столь значимом мероприятии не обошлось без уважаемых гостей из Правительства Хабаровского края, системы МЧС России и «Союза суворовцев, нахимовцев и кадет» Юрий Морозов и Николай Кузнецов.

Учащиеся пятых классов перед своими одноклассниками, родителями, учителями, гостями дали клятву кадета МЧС. Ребята пообещали быть честными и верными товарищами, дорожить честью кадета МЧС и соблюдать Кодекс кадетской чести, достойно учиться, воспитывать в себе самые лучшие качества патриота и гражданина России.

Затем участники и гости мероприятия переместились в бальный зал, где прошел первый в истории Школы МЧС кадетский бал. К участию на балу ребята готовились заранее: готовили игры, викторины, изучали разновидности танцев, оттачивали хореографические элементы. Кадеты показывали не только военную выправку, но и умение держать себя в паре и знание бальных танцев.

И первым танцем, которым старшеклассники открыли бал, стал полонез. Также в танцевальной программе были мазурка, вальс, полька и много других танцев. Музыка, стихи, игры в ручеек и фанты — мероприятие проходило в лучших традициях балов 18 и 19 веков.

Организаторы отметили, что это мероприятие планируют сделать ежегодным, не ограничиваясь рамками школы, приглашая к участию уже в офицерском балу представителей силовых структур Хабаровска.

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