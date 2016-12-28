Первый в истории кадетский бал прошел в хабаровской школе МЧС
Во время празднования Дня Спасателя пятиклассникам торжественное вручили кадетские погоны.
Во время празднования Дня Спасателя пятиклассникам торжественное вручили кадетские погоны.
Хабаровск, 28 декабря, AmurMedia.
Уже стало ежегодной традицией в преддверии празднования Дня Спасателя вручать кадетские погоны учащимся пятых классов общеобразовательной школы № 3 города Хабаровска — школы МЧС. В этом году к мероприятию присоединились и учащиеся средней образовательной школы села Черняево района имени Лазо Хабаровского края, сообщили ИА AmurMedia в
Торжественное мероприятие проходило в зале дома культуры Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. В зале собрались ученики школы, их родители, близкие и друзья. Конечно же на столь значимом мероприятии не обошлось без уважаемых гостей из Правительства Хабаровского края, системы МЧС России и «Союза суворовцев, нахимовцев и кадет» Юрий Морозов и Николай Кузнецов.
Учащиеся пятых классов перед своими одноклассниками, родителями, учителями, гостями дали клятву кадета МЧС. Ребята пообещали быть честными и верными товарищами, дорожить честью кадета МЧС и соблюдать Кодекс кадетской чести, достойно учиться, воспитывать в себе самые лучшие качества патриота и гражданина России.
Затем участники и гости мероприятия переместились в бальный зал, где прошел первый в истории Школы МЧС кадетский бал. К участию на балу ребята готовились заранее: готовили игры, викторины, изучали разновидности танцев, оттачивали хореографические элементы. Кадеты показывали не только военную выправку, но и умение держать себя в паре и знание бальных танцев.
И первым танцем, которым старшеклассники открыли бал, стал полонез. Также в танцевальной программе были мазурка, вальс, полька и много других танцев. Музыка, стихи, игры в ручеек и фанты — мероприятие проходило в лучших традициях балов 18 и 19 веков.
Организаторы отметили, что это мероприятие планируют сделать ежегодным, не ограничиваясь рамками школы, приглашая к участию уже в офицерском балу представителей силовых структур Хабаровска.