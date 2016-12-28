Благодаря телевидению хабаровский бездомный нашел свою семью, которую не видел 20 лет

Украинец, который остался жить в Хабаровске после окончания военной службы и в итоге стал бездомным, с помощью телевидения смог вновь обрести свою семью. Его бывшая гражданская жена и приемная дочь разыскали мужчину в приюте после того, как увидели репортаж о нем на телеканале 6ТВ, сообщает портал «Губерния».

О судьбе Сергея Андрусенко журналисты 6ТВ рассказали в ноябре этого года. По словам самого героя репортажа, в 1981 году он приехал в Хабаровск из Харькова на военную службу, через два года получил звание прапорщика, а в конце 80-х его войсковую часть расформировали. Паспорт мужчины находился на хранении в харьковском военкомате, забрать документ и уехать домой Сергею не удалось.

В Хабаровске мужчина познакомился с военнослужащей, которая решила приютить его. Затем женщине вместе с дочерью пришлось переехать в военный гарнизон, а Сергей Андрусенко остался в краевой столице. В конце концов он оказался в приюте для бездомных.

«Я вот цель ставлю — дожить, допустим, до Олимпиады сочинской. Дожил. Потом чемпионат Европы на Украине — дожил. Теперь поставил цель — чемпионат мира по фуболу», — рассказал о своей жизни бывший военный.

После выхода репортажа выяснилось, что уже 20 лет мужчину ищет семья, с которой он расстался.

«Столько лет! И вот мы увидели — и сразу же, в этот же вечер помчались, нашли этот приют, и мы с ним встретились», — рассказала журналистам приемная дочь Сергея Елена.

Как оказалось, военный билет и удостоверение прапорщика все это время были у Елены и ее матери. Теперь бездомный надеется, что сможет восстановить свой паспорт и наладить нормальную жизнь.