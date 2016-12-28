Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Санта Клауса уличили в нездоровом образе жизни
Большая часть семей погибших на Ту-154 не получит по 7,8 млн руб.
Молодая пара сделала своего малыша сюрпризом для родственников (видео)
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
«Ну здравствуй, брат». Лучшие кинороли Сергея Бодрова-младшегоАртисту удалось стать главным кумиром потерянного поколения 1990-х
Будущие звезды и молодожены: истории погибших в Сочи артистов
Летчик-испытатель о причинах крушения Ту-154
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
«Месть Москве»: британские СМИ о катастрофе Ту-154
Рынска рада гибели журналистов в катастрофе Ту-154
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Три невероятных сценария конца света — с эпилогом
Современные врачи подтвердили диагноз 18 века
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
10«В чем сила, брат?»
17Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
8«Большой мир льда и снега»
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
09:33 (мск), источник: Губерния онлайн

Благодаря телевидению хабаровский бездомный нашел свою семью, которую не видел 20 лет

Близкие смогли разыскать мужчину после выхода репортажа на 6ТВ.

Источник: Губерния онлайн

Украинец, который остался жить в Хабаровске после окончания военной службы и в итоге стал бездомным, с помощью телевидения смог вновь обрести свою семью. Его бывшая гражданская жена и приемная дочь разыскали мужчину в приюте после того, как увидели репортаж о нем на телеканале 6ТВ, сообщает портал «Губерния».

О судьбе Сергея Андрусенко журналисты 6ТВ рассказали в ноябре этого года. По словам самого героя репортажа, в 1981 году он приехал в Хабаровск из Харькова на военную службу, через два года получил звание прапорщика, а в конце 80-х его войсковую часть расформировали. Паспорт мужчины находился на хранении в харьковском военкомате, забрать документ и уехать домой Сергею не удалось.

В Хабаровске мужчина познакомился с военнослужащей, которая решила приютить его. Затем женщине вместе с дочерью пришлось переехать в военный гарнизон, а Сергей Андрусенко остался в краевой столице. В конце концов он оказался в приюте для бездомных.

«Я вот цель ставлю — дожить, допустим, до Олимпиады сочинской. Дожил. Потом чемпионат Европы на Украине — дожил. Теперь поставил цель — чемпионат мира по фуболу», — рассказал о своей жизни бывший военный.

После выхода репортажа выяснилось, что уже 20 лет мужчину ищет семья, с которой он расстался.

«Столько лет! И вот мы увидели — и сразу же, в этот же вечер помчались, нашли этот приют, и мы с ним встретились», — рассказала журналистам приемная дочь Сергея Елена.

Как оказалось, военный билет и удостоверение прапорщика все это время были у Елены и ее матери. Теперь бездомный надеется, что сможет восстановить свой паспорт и наладить нормальную жизнь.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Бывшего начальника поисково-спасательного отряда МЧС осудили в Хабаровском крае
Расшифрован речевой самописец самолета Ту-154
СМИ узнали о санкциях США против РФ из-за хакерских атак
Cкончалась Кэрри Фишер, исполнительница роли принцессы Леи в саге «Звездные войны»
NYT: российские чиновники признали существование системы допинга
Барак Обама и Синдзо Абэ возложили венки в Перл-Харборе
Российские хоккеисты забросили 9 шайб в матче молодежного ЧМ
На Кубе запретили культ личности Кастро
Спорт
Скандалы года: Паша, Саша и Леонид Викторович Резонансные истории в российском футболе за 2016 год
Авто
В Германии продают лимузин Владимира Путина На немецком сайте mobile.de появилось объявление о продаже огромного лимузина Mercedes-Benz Guard S 600 1995 года выпуска
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
Панайотова просят спеть песню Джорджа Майкла в финале «Голоса» Поклонники считают, что в своем финальном выступлении артист должен выступить с композицией скончавшегося британского певца
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Названы города с самым дорогим арендным жильем
Как оформить комнату «на вырост»: 5 советов
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ» Прививать или не прививать — вот в чем вопрос/ А если прививать, то от чего? Перед нашими мамами и бабушками такая дилемма не стояла. В советские времена всем детям делали одни и те же прививки.
Все о ремонте
Как подобрать обои для ванной комнаты
Ремонт в маленькой квартире: оптимизация свободного пространства
Выбираем мрамор под интерьерную задачу
6 простых способов подготовить дом к Новому году
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь