Благодаря телевидению хабаровский бездомный нашел свою семью, которую не видел 20 лет
Близкие смогли разыскать мужчину после выхода репортажа на 6ТВ.
Близкие смогли разыскать мужчину после выхода репортажа на 6ТВ.
Украинец, который остался жить в Хабаровске после окончания военной службы и в итоге стал бездомным, с помощью телевидения смог вновь обрести свою семью. Его бывшая гражданская жена и приемная дочь разыскали мужчину в приюте после того, как увидели репортаж о нем на телеканале 6ТВ, сообщает портал «Губерния».
О судьбе Сергея Андрусенко журналисты 6ТВ рассказали в ноябре этого года. По словам самого героя репортажа, в 1981 году он приехал в Хабаровск из Харькова на военную службу, через два года получил звание прапорщика, а в конце 80-х его войсковую часть расформировали. Паспорт мужчины находился на хранении в харьковском военкомате, забрать документ и уехать домой Сергею не удалось.
В Хабаровске мужчина познакомился с военнослужащей, которая решила приютить его. Затем женщине вместе с дочерью пришлось переехать в военный гарнизон, а Сергей Андрусенко остался в краевой столице. В конце концов он оказался в приюте для бездомных.
«Я вот цель ставлю — дожить, допустим, до Олимпиады сочинской. Дожил. Потом чемпионат Европы на Украине — дожил. Теперь поставил цель — чемпионат мира по фуболу», — рассказал о своей жизни бывший военный.
После выхода репортажа выяснилось, что уже 20 лет мужчину ищет семья, с которой он расстался.
«Столько лет! И вот мы увидели — и сразу же, в этот же вечер помчались, нашли этот приют, и мы с ним встретились», — рассказала журналистам приемная дочь Сергея Елена.
Как оказалось, военный билет и удостоверение прапорщика все это время были у Елены и ее матери. Теперь бездомный надеется, что сможет восстановить свой паспорт и наладить нормальную жизнь.