После новогодней ночи Омскую область накроет сильная метель

Вся территория Омской области до конца текущего 2016 года будет находиться под воздействием циклона, который приведет к резкому потеплению, однако принесет обильный снегопад с метелью. Об этом заявила главный синоптик Омской области на совместной пресс-конференции с сотрудниками МЧС, мобилизующими силы перед новогодними праздниками.

Наталья Криворучко, начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»:

— Вся территория Омской области фактически попадает в зону циклона, и этот тренд будет сохраняться до конца года. Нас ожидают метель и холода. По прогнозам, в ближайшие несколько дней в Омске ожидается от — 9 °C до — 14 °C, а ночью температура опустится до — 15−20 °C.

Зато днем 31 декабря, по словам синоптиков, в Омске будет достаточно тепло. В новогоднюю ночь еще потеплеет до — 8 — 10 °C, а днем 1 января будет держаться такая же температура. Однако в регионе будет сильный ветер, который может помешать тем, кто решил отдохнуть на свежем воздухе.

В большинстве районов Омской области в первые посленовогодние дни ожидается снег с метелью. Начало января вообще отмечается определенной цикличностью. Сильные холода не ожидаются, но уже в первой декаде января температура будет понижаться. В итоге пик холодов придется на период с 11 по 13 января, тогда в городе ожидается от — 26 до — 30 градусов мороза. А вот период знаменитых крещенских морозов отмечен стабильной температурой от — 20 до — 24 градусов.

Кстати, по статистике многолетних наблюдений самый праздник был в Омске в 1979 году. Тогда в новогоднюю ночь температура опустилась до минус 41-го градуса, а самым теплым стал 1948 год. Тогда хороводы вокруг елки водили при +3 градусах тепла. Подобная температура для конца декабря считается в Сибири аномальной.