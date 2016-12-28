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09:43 (мск), источник: РИА Крым

На полуострове местами мокрый снег и ветер, на дорогах гололедица

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости (Крым). На крымском полуострове в среду прогнозируется небольшой мокрый снег и сильный ветер, сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Источник: РИА "Новости"

«28 декабря в Крыму переменная облачность. Ночью снег, мокрый снег, днем местами небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер западный 5−10 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью от —2 до —4, днем воздух прогреется до 3 градусов тепла», — сообщили синоптики.

В городе-герое Севастополе в середине рабочей недели местами мокрый снег, облачно. Максимальная температура воздуха составит 6 градусов тепла.

Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. Однако на конец недели в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий возможны перебои в работе переправы, предупредили в «Морской дирекции».

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