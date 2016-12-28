Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какое жилье называют комфортклассом и почему?
От новогоднего переедания можно умереть
Политик из РФ заявил об отсутствии жалости к гибели Ту-154
Умерла известная актриса, которой накануне стало плохо в самолете
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
Как усмирить Трампа: избранного президента США назвали пешкой Китай назвал «незрелой» политику Дональда Трампа в отношении Тайваня
Будущие звезды и молодожены: истории погибших в Сочи артистов
Летчик-испытатель о причинах крушения Ту-154
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Сочи станет китайским курортом
Перед падением Ту-154 сделал маневр на скорости 500 км/час – СМИ
Найден мертвым еще один российский дипломат – СМИ
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
От новогоднего переедания можно умереть
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
20Россия готовится к Новому году
12Умер Джордж Майкл
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
17Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
12:46 (мск), источник: Югополис

Вопрос продления трамвайной линии по ул. Московской в Краснодаре отложен

Об этом заявил мэр Краснодара Евгений Первышов на встрече с журналистами.

— Перспектива строительства трамвайного маршрута будет упираться в деньги. Финансирование на эти цели пока не предусмотрено, — рассказал мэр Краснодара.

В декабре 2015 года власти обещали, что в Музыкальный и Восточно-Кругликовский микрорайоны Краснодара пустят трамваи.

Тогда чиновники заявили, что рассматриваются два основных направления развития существующих трамвайных линий: первый — по ул. Московской от ул. Солнечной до ул. Петра Метальникова и второй — вглубь Восточно-Кругликовского микрорайона.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россияне назвали главные проблемы страны
NYT: российские чиновники признали существование системы допинга
Второй черный ящик Ту-154 подняли на поверхность
МИД РФ назвал надуманной проблему с транспондерами
Турция и Россия согласовали план перемирия в Сирии
СК возбудил дело после жестокой расправы над медведем в Якутии
СМИ узнали о санкциях США против РФ из-за хакерских атак
На Кубе запретили культ личности Фиделя Кастро
Спорт
Скандалы года: Паша, Саша и Леонид Викторович Резонансные истории в российском футболе за 2016 год
Авто
В Германии продают лимузин Владимира Путина На немецком сайте mobile.de появилось объявление о продаже огромного лимузина Mercedes-Benz Guard S 600 1995 года выпуска
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
Гоша Куценко отказался озвучивать Бэтмена после критики зрителей «Warner Bros. Россия» опубликовала обращение актера и сообщила, что его заменит Всеволод Кузнецов, известный как «русский голос» Брэда Питта и Киану Ривза
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
В Чехии ипотечные ставки упали до 1,77% годовых
Коммунальные платежи в Петербурге вырастут на 160 рублей
Название для Керченского моста выберут в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ» Прививать или не прививать — вот в чем вопрос/ А если прививать, то от чего? Перед нашими мамами и бабушками такая дилемма не стояла. В советские времена всем детям делали одни и те же прививки.
Попмеханика
Терраформирование Марса: насколько это реально
3 замечательных истории об автогонщиках и полицейских
Что нужно делать с автомобилем зимой
8 водомётных машин: полиция всех стран мира
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь