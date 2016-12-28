Вопрос продления трамвайной линии по ул. Московской в Краснодаре отложен

— Перспектива строительства трамвайного маршрута будет упираться в деньги. Финансирование на эти цели пока не предусмотрено, — рассказал мэр Краснодара.

В декабре 2015 года власти обещали, что в Музыкальный и Восточно-Кругликовский микрорайоны Краснодара пустят трамваи.