Вопрос продления трамвайной линии по ул. Московской в Краснодаре отложен
Об этом заявил мэр Краснодара Евгений Первышов на встрече с журналистами.
Об этом заявил мэр Краснодара Евгений Первышов на встрече с журналистами.
— Перспектива строительства трамвайного маршрута будет упираться в деньги. Финансирование на эти цели пока не предусмотрено, — рассказал мэр Краснодара.
В декабре 2015 года власти обещали, что в Музыкальный и
Тогда чиновники заявили, что рассматриваются два основных направления развития существующих трамвайных линий: первый — по ул. Московской от ул. Солнечной до ул. Петра Метальникова и второй — вглубь