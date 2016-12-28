В девяти торговых точках Ростова продавали опасную пиротехнику
В Ростове активно идет подготовка к главное ночи в году — на Новый год граждане покупают различные пиротехнические изделия, чтобы шумно и весело встретить следующий год.
В Ростове активно идет подготовка к главное ночи в году — на Новый год граждане покупают различные пиротехнические изделия, чтобы шумно и весело встретить следующий год.
Полиция города внимательно следит за качеством салютов и хлопушек — все товары должны иметь соответствующие документы, подтверждающие их безопасность.
С целью выявления несанкционированных торговых точек в Ростове каждый день проводят рейды. Как сообщили в
По данным на 27 декабря были закрыты девять незаконных торговых точек, продававших сомнительные пиротехникие изделия, которые могли быть опасны для здоровья людей. В отношении продавцов составлены административные протоколы по статье «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена». Им назначен штраф, а продукция конфискована.
В ростовской полиции напоминают: во избежание несчастных случаев при покупке и использовании пиротехнических изделий необходимо выполнять следующие правила:
1. Совершайте покупку только в специализированных магазинах.
2. Покупатель вправе потребовать сертификат на товар. Если Вам его не предоставили, откажитесь от покупки.
3. Инструкция по применению пиротехники обязательно должна быть на русском языке. В противном случае такой товар лучше не покупать.
4. Использование пиротехники допускается только на открытой местности со строгим соблюдением правил противопожарной и иной безопасности.
5. Дети должны использовать пиротехнические изделия только в присутствии взрослых.
Полиция обращается к гражданам с просьбой сообщать о всех нарушениях продажи пиротехники по телефону