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11:14 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В девяти торговых точках Ростова продавали опасную пиротехнику

В Ростове активно идет подготовка к главное ночи в году — на Новый год граждане покупают различные пиротехнические изделия, чтобы шумно и весело встретить следующий год.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Полиция города внимательно следит за качеством салютов и хлопушек — все товары должны иметь соответствующие документы, подтверждающие их безопасность.

С целью выявления несанкционированных торговых точек в Ростове каждый день проводят рейды. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, в ряде случаев у продавцов были выявлены не заверенные сертификаты на реализуемый товар, а также нарушения целостности упаковки пиротехники.

По данным на 27 декабря были закрыты девять незаконных торговых точек, продававших сомнительные пиротехникие изделия, которые могли быть опасны для здоровья людей. В отношении продавцов составлены административные протоколы по статье «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена». Им назначен штраф, а продукция конфискована.

В ростовской полиции напоминают: во избежание несчастных случаев при покупке и использовании пиротехнических изделий необходимо выполнять следующие правила:

1. Совершайте покупку только в специализированных магазинах.

2. Покупатель вправе потребовать сертификат на товар. Если Вам его не предоставили, откажитесь от покупки.

3. Инструкция по применению пиротехники обязательно должна быть на русском языке. В противном случае такой товар лучше не покупать.

4. Использование пиротехники допускается только на открытой местности со строгим соблюдением правил противопожарной и иной безопасности.

5. Дети должны использовать пиротехнические изделия только в присутствии взрослых.

Полиция обращается к гражданам с просьбой сообщать о всех нарушениях продажи пиротехники по телефону 8 (863) 249−13−01 либо 02. В случае подтверждения информации работники торговли привлекаются к административной ответственности.

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