В девяти торговых точках Ростова продавали опасную пиротехнику

Полиция города внимательно следит за качеством салютов и хлопушек — все товары должны иметь соответствующие документы, подтверждающие их безопасность.

С целью выявления несанкционированных торговых точек в Ростове каждый день проводят рейды. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, в ряде случаев у продавцов были выявлены не заверенные сертификаты на реализуемый товар, а также нарушения целостности упаковки пиротехники.

По данным на 27 декабря были закрыты девять незаконных торговых точек, продававших сомнительные пиротехникие изделия, которые могли быть опасны для здоровья людей. В отношении продавцов составлены административные протоколы по статье «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена». Им назначен штраф, а продукция конфискована.

В ростовской полиции напоминают: во избежание несчастных случаев при покупке и использовании пиротехнических изделий необходимо выполнять следующие правила:

1. Совершайте покупку только в специализированных магазинах.

2. Покупатель вправе потребовать сертификат на товар. Если Вам его не предоставили, откажитесь от покупки.

3. Инструкция по применению пиротехники обязательно должна быть на русском языке. В противном случае такой товар лучше не покупать.

4. Использование пиротехники допускается только на открытой местности со строгим соблюдением правил противопожарной и иной безопасности.

5. Дети должны использовать пиротехнические изделия только в присутствии взрослых.