Гепарды оказались на грани вымирания

Исследователи выяснили, что азиатская популяция гепардов пострадала больше всего. Так, в изолированных районах Ирана осталось лишь 50 особей. В Африке ситуация также серьезна, например, в Зимбабве осталось лишь 170 животных. Ученые считают, что гепардов следует перевести из разряда «уязвимые виды» в разряд «вымирающие».

Основной причиной сокращения численности зоологи называют уменьшение площади местообитаний. Около 77 процентов земель, необходимых для комфортного существования гепардов, находятся за пределами охраняемых природных территорий. Здесь животные вытесняются человеком, который сокращает их кормовую базу, а также убивает их на охоте.

По словам ученых, существующих в настоящее время охраняемых территорий, населяемых большими кошками, недостаточно для обеспечения безопасности вида. Необходимо прилагать усилия для создания мозаики из заповедных и незащищенных земель, иначе гепарды могут окончательно исчезнуть.