Пункты обогрева для автомобилистов развернут в Приморье

В пяти районах Приморского края на федеральной трассе для водителей и пассажиров планируют развернуть стационарные пункты обогрева.

По информации департамента гражданской защиты Приморья, стационарные пункты обогрева на федеральной автомобильной дороге А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток будут работать всю зиму.

«В Пожарском районе пункты планируется развернуть на участке дороги 241−323 километр. В Дальнереченском — 357−360 километр, в Кировском — 427−428 километр, в Михайловском — 622−628 километр, в Надежденском — 676 километр», — сообщили в ведомстве.

Многие из них сооружены на базе уже существующих кафе, которые укомплектованные запасами еды, топлива и медикаментов. Также здесь установлены обогреватели, есть возможность зарядить телефоны.