2 000 юных нижегородцев приняли участие в «Губернаторской елке»

2 000 детей-сирот и детей без попечения родителей получили сладкие подарки и посмотрели новогоднее представление в Нижегородском цирке, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Перед началом представления дети пели новогодние песни и водили хоровод Дедом Морозом и Снегурочкой. Затем ребята посмотрели выступление «Королевского цирка» Гии Эрадзе.

«Все дети, которые присутствуют на “Губернаторской елке”, заслужили это своим старанием, трудом, успехами в учебе и спорте, — отметил министр образования Нижегородской области Сергей Наумов. — Я надеюсь, что Дедушка Мороз принесет детишкам те подарки, о которых они мечтали».