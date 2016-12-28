В Башкирии 11 сирот получили жилье по настоянию прокуратуры

Как установила прокурорская проверка, проведенная по заявлению местного жителя, с 10 лет оставшегося без попечения родителей и воспитывавшегося в детском доме, местные чиновники в течение 7 лет не исполняли свои обязанности по внеочередному предоставлению ему благоустроенного жилого помещения.

На учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий он был поставлен еще в 2009 году после окончания школы-интерната. Все эти годы он был вынужден проживать в студенческих общежитиях.

В аналогичной ситуации оказались еще 10 граждан из числа детей-сирот, которые обратились за защитой своих прав в прокуратуру.