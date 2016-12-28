В Башкирии 11 сирот получили жилье по настоянию прокуратуры
Мелеузовская межрайонная прокуратура через суд заставила районную администрацию выделить жилье 11 сиротам в новых домах, сообщили ГОРОБЗОР. РУ в Прокуратуре Башкирии.
Мелеузовская межрайонная прокуратура через суд заставила районную администрацию выделить жилье 11 сиротам в новых домах, сообщили ГОРОБЗОР. РУ в Прокуратуре Башкирии.
Как установила прокурорская проверка, проведенная по заявлению местного жителя, с 10 лет оставшегося без попечения родителей и воспитывавшегося в детском доме, местные чиновники в течение 7 лет не исполняли свои обязанности по внеочередному предоставлению ему благоустроенного жилого помещения.
На учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий он был поставлен еще в 2009 году после окончания
В аналогичной ситуации оказались еще 10 граждан из числа
После вмешательства прокуратуры местным властям