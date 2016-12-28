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12:31 (мск), источник: Моя Планета

Британец вручил белкам рождественские подарки

Лондонец Пол Чесни приготовил рождественские подарки для белок, которые, словно воробьи, частенько приходят в гости к жителям окраины британской столицы.

Фотографии, на которых белки получают свои подарки, опубликовала в Twitter Люси — дочь Пола. Снимки моментально стали вирусными. По ее словам, реакция на ее твит о белках с подарками была «невероятной».

Как рассказал автор идеи, в красивые упаковки он завернул бразильские орехи, арахис, кешью, миндаль и фундук. Белкам выпал шанс получить свои собственные подарки, причем не одинаковые, а разнообразные, передает Bored Panda.

Люси считает, что папа был прав, когда решил осуществить задуманное: забавно наблюдать, как белки рассматривают свои презенты, а потом разрывают красивую упаковку и поедают их.

Накануне в Сети появилась фотография змеи в свитере. Снимок опубликовал на сайте Reddit пользователь с ником mlkey11. Он сообщил, что змея принадлежит его жене, а теплый свитер связала теща. Автор фото рассказал, что пресмыкающееся зовут Барт и что рождественский подарок ему нравится.

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