Британец вручил белкам рождественские подарки

Фотографии, на которых белки получают свои подарки, опубликовала в Twitter Люси — дочь Пола. Снимки моментально стали вирусными. По ее словам, реакция на ее твит о белках с подарками была «невероятной».

Как рассказал автор идеи, в красивые упаковки он завернул бразильские орехи, арахис, кешью, миндаль и фундук. Белкам выпал шанс получить свои собственные подарки, причем не одинаковые, а разнообразные, передает Bored Panda.

Люси считает, что папа был прав, когда решил осуществить задуманное: забавно наблюдать, как белки рассматривают свои презенты, а потом разрывают красивую упаковку и поедают их.