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12:40 (мск), источник: dostup1.ru

Дополнительные автобусы направят из Челябинска в райцентры 31 декабря

Уже 1 января маршруты будут отменены из-за отсутствия пассажиров.

Жителей Челябинской области предупреждают об изменении расписания автобусов межмуниципальных маршрутов в праздничные дни — 1 января уехать в райцентры не получится, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Миндортранса.

Так, 31 декабря будут организованы дополнительные рейсы с автовокзалов Челябинска во все райцентры. Наибольшая загрузка ожидается в субботу днем.

Вечером 31 декабря и утром 1 января автобусы будут отменены ввиду отсутствия пассажиропотока. Все остальные праздничные дни автобусы будут курсировать по обычному расписанию.

Подробное расписание работы автовокзалов Челябинска на 31 декабря 2016 года и 1 января 2017 года:

— Областная больница 31.12.2016
Областная больница 1.01.2017
Орбита 31.12.2016
Орбита 1.01.2017
Синегорье 31.12.2016
Синегорье 1.01.2017
Юность 31.12.2016
Юность 1.01.2017.

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