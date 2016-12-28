Дополнительные автобусы направят из Челябинска в райцентры 31 декабря
Уже 1 января маршруты будут отменены
Уже 1 января маршруты будут отменены
Жителей Челябинской области предупреждают об изменении расписания автобусов межмуниципальных маршрутов в праздничные дни — 1 января уехать в райцентры не получится, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Так, 31 декабря будут организованы дополнительные рейсы с автовокзалов Челябинска во все райцентры. Наибольшая загрузка ожидается в субботу днем.
Вечером 31 декабря и утром 1 января автобусы будут отменены ввиду отсутствия пассажиропотока. Все остальные праздничные дни автобусы будут курсировать по обычному расписанию.
Подробное расписание работы автовокзалов Челябинска на 31 декабря 2016 года и 1 января 2017 года:
— Областная больница
— Областная больница 1.01.2017
— Орбита
— Орбита 1.01.2017
— Синегорье
— Синегорье 1.01.2017
— Юность
— Юность 1.01.2017.