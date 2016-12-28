Дополнительные автобусы направят из Челябинска в райцентры 31 декабря

Жителей Челябинской области предупреждают об изменении расписания автобусов межмуниципальных маршрутов в праздничные дни — 1 января уехать в райцентры не получится, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Миндортранса.

Так, 31 декабря будут организованы дополнительные рейсы с автовокзалов Челябинска во все райцентры. Наибольшая загрузка ожидается в субботу днем.

Вечером 31 декабря и утром 1 января автобусы будут отменены ввиду отсутствия пассажиропотока. Все остальные праздничные дни автобусы будут курсировать по обычному расписанию.

Подробное расписание работы автовокзалов Челябинска на 31 декабря 2016 года и 1 января 2017 года: