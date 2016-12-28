Судебные приставы задержали должника перед вылетом

В Кузбассе судебные приставы задержали должника задержали перед вылетом в Мурманск.

По сообщению пресс-службы УФССП по Кемеровской области, мужчина задолжал в общей платежей по кредитам, а также алименты на общую сумму около 1 млн рублей. Должник скрывался от судебных приставов, нигде официально не работал и не проживал по прописке. Полицейские сообщили в ОСП по Центральному району Новокузнецка, что мужчина купил билет на авиарейс «Кемерово — Мурманск». Приставы предположили, что должник может посетить перед вылетом свою маму, так как других родственников у него нет. Действительно, мужчина появился по месту жительства своей матери, и его задержали.