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29 декабря, источник: Моя Планета

Маленький пес «украл» Рождество, съев индейку

После сытного ужина очень хочется лежать и не двигаться. Пес по кличке Бубба съел целую индейку, приготовленную для рождественского ужина, и мучительно переваривал ее в обездвиженном состоянии, когда хозяин сфотографировал прожорливого питомца.

Бубба принадлежит к породе ши апсо — он не из крупных собак. Неизвестно, как в нем поместилась огромная грудинка индейки, приготовленная для трех человек, передает The Telegraph.

Бубба случайно набрел на вкусное кушанье, завернутое в фольгу и накрытое кухонным полотенцем. Ароматная индейка стояла невысоко, так что добраться к ней не составило труда.

Когда Дэвид Баррет, владелец Буббы, обнаружил раздувшегося от еды пса, только жалкий маленький кусочек остался от «главного украшения стола».

Ругать собаку было бесполезно: Бубба не реагировала на внешние раздражители.

Поэтому Дэвид сфотографировал питомца и выложил фото в Twitter. Его пост ретвитнули почти 10 000 раз и лайкнули около 24 000. Пользователи отметили, что собака приняла форму индейки.

Что касается ужина — он не был испорчен. Тетя Дэвида приготовила в тот день трех индеек и одной спасла сгинувший в желудке Буббы праздник семьи Барретов.

Комментарии
1
Александр Бойко
Бубба, скорее всего, агент Кремля. Испортил праздничный ужин америкосам. Надо Россию обложить дополнительными санкциями. Причём, здесь в доказательство можно фото обожравшегося Буббы приложить... В других случаях "злодеяний" России остаётся только верить на "честное" слово Обамы.
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