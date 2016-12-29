Маленький пес «украл» Рождество, съев индейку

Бубба принадлежит к породе ши апсо — он не из крупных собак. Неизвестно, как в нем поместилась огромная грудинка индейки, приготовленная для трех человек, передает The Telegraph.

Бубба случайно набрел на вкусное кушанье, завернутое в фольгу и накрытое кухонным полотенцем. Ароматная индейка стояла невысоко, так что добраться к ней не составило труда.