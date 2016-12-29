Маленький пес «украл» Рождество, съев индейку

Бубба принадлежит к породе ши апсо — он не из крупных собак. Неизвестно, как в нем поместилась огромная грудинка индейки, приготовленная для трех человек, передает The Telegraph.
Бубба случайно набрел на вкусное кушанье, завернутое в фольгу и накрытое кухонным полотенцем. Ароматная индейка стояла невысоко, так что добраться к ней не составило труда.
Когда Дэвид Баррет, владелец Буббы, обнаружил раздувшегося от еды пса, только жалкий маленький кусочек остался от «главного украшения стола».
Ругать собаку было бесполезно: Бубба не реагировала на внешние раздражители.
Поэтому Дэвид сфотографировал питомца и выложил фото в Twitter. Его пост ретвитнули почти 10 000 раз и лайкнули около 24 000. Пользователи отметили, что собака приняла форму индейки.
Что касается ужина — он не был испорчен. Тетя Дэвида приготовила в тот день трех индеек и одной спасла сгинувший в желудке Буббы праздник семьи Барретов.