Движение транспорта в Краснодаре на улицах Герцена и Власова ограничено до марта 2017 года

Краснодар, 28 декабря, KrasnodarMedia. Ограничение движения транспорта по улице им. Герцена, на участке между ул. им. Калинина и ул. им. Михаила Власова, а также по ул. им. Михаила Власова, на участке между ул. им. Герцена и ул. им. Энгельса, будет продлено по 31 марта 2017 года.

Водителей просят быть максимально внимательными на данных участках улично-дорожной сети города и следовать выставленным временным дорожным знакам, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

— Ограничение движения транспорта для обеспечения безопасности дорожного движения на участках этих улиц обусловлено проведением работ по строительству самотечной канализации диаметром 1200 мм в рамках реализации инвестиционной программы ООО «Краснодар Водоканал» и производственной фирмы «СТИС», — прокомментировали в городском департаменте транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды.

По информации подрядчика, ранее планировалось снять ограничение движения транспорта после завершения работ — 31 декабря 2016 года. В связи с их продлением, ограничение движения транспорта на указанных участках улиц будет также продлено до 31 марта 2017 года. Работы ведутся в ускоренном режиме, в настоящее время организована проходка на двух участках одновременно.