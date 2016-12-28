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15:43 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Движение транспорта в Краснодаре на улицах Герцена и Власова ограничено до марта 2017 года

Ранее подрядчики, которые строят в этом районе канализацию, планировали закончить работы до конца декабря этого года.

Краснодар, 28 декабря, KrasnodarMedia. Ограничение движения транспорта по улице им. Герцена, на участке между ул. им. Калинина и ул. им. Михаила Власова, а также по ул. им. Михаила Власова, на участке между ул. им. Герцена и ул. им. Энгельса, будет продлено по 31 марта 2017 года.

Водителей просят быть максимально внимательными на данных участках улично-дорожной сети города и следовать выставленным временным дорожным знакам, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

— Ограничение движения транспорта для обеспечения безопасности дорожного движения на участках этих улиц обусловлено проведением работ по строительству самотечной канализации диаметром 1200 мм в рамках реализации инвестиционной программы ООО «Краснодар Водоканал» и производственной фирмы «СТИС», — прокомментировали в городском департаменте транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды.

По информации подрядчика, ранее планировалось снять ограничение движения транспорта после завершения работ — 31 декабря 2016 года. В связи с их продлением, ограничение движения транспорта на указанных участках улиц будет также продлено до 31 марта 2017 года. Работы ведутся в ускоренном режиме, в настоящее время организована проходка на двух участках одновременно.

Сотрудниками Управления МВД России по городу Краснодару будет осуществляться контроль за соблюдением водителями схемы объезда участков дорог с ограниченным движением, — сообщает пресс-служба администрации города.

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