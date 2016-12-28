В Китае в возрасте 31 года скончался старейший в мире самец панды

По данным местного издания «Сычуань цзайсянь», у панды была опухоль желудка и состояние здоровья самца стремительно ухудшалось. Отмечается, что персонал сделал все возможное, но спасти животное не удалось.

Как сообщил ранее сайт china.com, Паньпань родился в сентябре 1985 году в окрестностях уезда Баосин провинции Сычуан.