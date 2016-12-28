Многие мечтают решить все свои вопросы мановением волшебной палочки и в канун Нового года надеются на чудо. «Уралинформбюро» предложило известным свердловчанам примерить тулуп Деда Мороза.

Андрей Альшевских, депутат Госдумы РФ от Свердловской области:

Я, во-первых, всегда всем желаю здоровья. И, фантазируя, если бы я был Дедом Морозом, я бы приложил все усилия по этому направлению — сделал бы все, чтобы у людей было здоровье.

А если с уклоном на мою профессиональную деятельность, я бы сделал все, чтобы органы исполнительной власти были более поворотливы и более внимательны к проблемам населения. Особенно, когда россияне обращаются, и мы видим, что хромает обратная связь — органы власти, порой, неадекватно реагируют на запросы.

Ну и, на мой взгляд, у нас неправильно расставлены приоритеты в развитии благосостояния граждан. Мы выделяем деньги на реализацию тех или иных программ, но, я считаю, что государство, в первую очередь, должно делать все для того, чтобы людей обеспечить работой — создавать новые рабочие места с достойной заработной платой. Если люди будут иметь работу и получать достойно за свой труд, остальное, как говорится, наладится.

Константин Киселев, политолог, депутат Екатеринбургской гордумы:

Первое, что я бы сделал, я бы подарил солдатам мир — чтобы все вернулись домой, чтобы российские солдаты больше нигде не воевали, чтобы их мамы и дети не ждали, не боялись сводок из Сирии, из Украины. Хватит уже, навоевались! Чтобы все вернулись домой и сели за новогодний стол.

Потом я бы подарил России справедливые честные выборы для народа. Никаких 146%!

Подарил бы стране нормальный телевизор. То есть убрал бы всю пропаганду, и это был бы лучший подарок — нормальное европейского уровня телевидение, никаких древних персонажей, которые всем уже обрыдли. Но, безусловно, это не касается классической комедии «Ирония судьбы, или С легким паром», она должна быть! А пропаганду я бы убрал, думаю, что все бы порадовались.

Евгений Зяблицев, депутат Заксобрания Свердловской области:

Если бы я был Дедом Морозом, то сделал бы так, чтобы в Новом году все были здоровы, в семейной жизни все было в порядке, у кого есть работа — ее сохранили, а у кого нет — нашли. Зарплаты увеличивались бы быстрее, чем цены в магазинах и выплачивались без задержки. Пенсионерам пенсии индексировались бы 2 раза в год, как положено по закону, заморозились цены на основные продукты питания и лекарства.

Открыли бы екатеринбургскую поликлинику на Декабристов, 15, и люди смогли беспрепятственно попасть на прием к врачу без записи и очередей.

Чтобы строились новые детские и спортивные спортплощадки, ремонтировались школьные стадионы, тогда родителям не надо будет ломать голову, чем занять ребенка на прогулке, где ему заниматься физкультурой и спортом. Чтобы возводились новые школы и реконструировались старые. Чтобы в них всегда было тепло, а дети учились в современных условиях и только в первую смену.

Виктор Киселев, генеральный директор АО «РСГ-Академическое»:

Если бы я был Дедом Морозом, я бы сделал так, чтобы в Новый год не было мороза. Минус 8−10 — самая лучшая температура для новогодних праздников. Чтобы и на елке побывать, на коньках и санках детям покататься, и в гости сходить. У нас, в екатеринбургском районе Академический, для этого есть все: 5 елей, новогодний городок, каток и аттракционы. И хотя писем Деду Морозу я уже лет 50 как не пишу, но, надеюсь, что он мое пожелание услышит.

Михаил Перцель, главный психотерапевт Свердловской области:

А что тут думать! Будь я Дедом Морозом, всем обеспечил бы достойный уровень здоровья. С детства научил бы всех закаляться. А когда будет хорошее здоровье, все остальное себе люди заработают и купят. Здоровья хочу пожелать, конечно, не только физического, но и психического. Те, у кого с психическим здоровьем все в порядке, заботятся и о своем физическом здоровье, а не перекладывают эту ответственность на других. Будьте здоровы!

Валерий Горелых, руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД РФ:

Хороший праздничный вопрос! Но ответить на него с ходу, пожалуй, не так просто, как кажется на первый взгляд. Но я попробую. Был бы я Дедом Морозом, то, во-первых, наверное, повелел бы жуликам, мошенникам и бандитам всех мастей в одно мгновение навсегда позабыть про их криминальное ремесло. Ведь от этого бесовского племени ежегодно несут убытки и страдают тысячи людней: от мала до велика. Пусть бы они все занимались чем-то полезным для общества, к примеру, разводили кроликов или иным импортозамещением, что сегодня весьма актуально. Почему бы об этом не пофантазировать. С учетом прозвучавшего вопроса.

Во-вторых, пользуясь силой волшебного посоха Деда Мороза, избавил бы людей всей нашей планеты от боли, в том числе душевной. Огромное количество детей и взрослых, имеющих страшные заболевания, каждую минуту от этого реально терпят муки.

И в-третьих (ведь всем полагается по три желания), мирного неба над головой, как бы это пафосно ни звучало. Остальное будет. Не у всех все сразу, но обязательно будет. С Новым годом!

Дмитрий Киселев, директор макрорегиона Урал ФГУП «Почта России»:

— Почта России предоставляет именно такую возможность — почувствовать себя Дедом Морозом любому желающему. Многие мои коллеги и я лично уже выступили новогодними волшебниками, выполнив пожелания воспитанников двух детских домов Свердловской области, принявших участие в новогодней акции Почты России «Помоги Деду Морозу». Сотрудники Почты России уже второй год отправляют в детские дома новогодние подарки с помощью созданного на площадке электронного магазина «Почтамаркет» ресурса. Для того, чтобы помочь Деду Морозу необходимо зайти на сайт, где представлены пожелания ребят из детских домов. В этом году мы выполнили пожелания 47 воспитанников Северского и Заводоуспенского детских домов. Думаю, что в следующем году мы продолжим акцию, расширив состав ее участников.

Ольга Глацких, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, директор департамента молодежной политики Свердловской области:

В моем случае, наверное, правильнее будет рассуждать на тему «Если бы я была Снегурочкой». Так вот. Наше будущее — это, конечно, молодежь. И если бы я была Снегурочкой, то важным для меня было бы дать молодежи возможность реализовать себя. Это необходимо, чтобы наша жизнь в будущем, жизнь наших детей и внуков, всего человечества становилась только лучше.

Анатолий Филиппенков, президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области:

Если бы я был Дедом Морозом, я бы сразу же включил мотор новой экономики России: дал возможность регионам развиваться самостоятельно, в соответствии со своими приоритетами, а ставку бы сделал на малый и средний бизнес. Использовал бы научно-технический потенциал Центра стратегического развития России, а также дал бы льготы и защиту представителям науки. Но науки не академической, а отраслевой, потому что важно развивать и внедрять ресурсо- и энергосберегающие технологии.

Изменил бы Налоговый кодекс, чтобы он стал не только кнутом, но и пряником: для инвесторов, для начинающих предпринимателей, для благотворителей — большие льготы. А предприятия, выпускающие инновационную продукцию, пусть на 3 года освобождаются от налогов.

Кроме того увеличил бы льготную поддержку молодых семей, имеющих детей. А также попросил бы, чтобы вашему авторитетному изданию выделили субсидию за хорошую работу в 2016 году. Вы не только представляете малый бизнес, но и являетесь «четвертой властью» — в ваших силах не оболванивать умы, а говорить правду и доносить проблемы жителей до чиновников и руководства нашей страны.

Владимир Винницкий, председатель президиума Свердловской областной экономической коллегии адвокатов:

Если бы я был Дедом Морозом, я бы поколдовал над сознанием людей. Попытался бы сделать их добрее, мудрее, умнее. Все остальное бы произошло само собой. Ведь все зависит от людей — от того, что у них головах.

Вадим Дынин, директор «Уралинформбюро»:

Я бы напомнил всем взрослым, что Дед Мороз есть. Он — детский Бог, и они в него верят. Мои дети и внуки верят в то, что Дед Мороз существует, и я их в этом поддерживаю. Вера в доброе волшебство помогает нашим детям, и нам стоит в этом брать пример с них.