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14:09 (мск), источник: Tengrinews

С 7 января в Астане появятся парковки за 100 тенге в час

Постановление акимата города Астаны опубликовано сегодня.

Источник: Tengrinews

С 7 января 2017 года в Астане заработают платные парковки стоимостью 100 тенге за час. Соответствующее постановление акимата города Астаны опубликовано на сайте Adilet.zan.kz, передает Tengrinews.kz. Постановление акима Астаны «Об определении тарифа в местах, оборудованных специальными сертифицированными устройствами, предназначенными для взимания платы за парковку и учёта времени парковки транспортных средств в столице» официально опубликовано сегодня, 28 декабря. Согласно постановлению, стоимость парковки на стоянках с паркоматами составит 100 тенге за час.

«Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования», — сообщается в документе.

Следовательно, постановление вступит в силу с 7 января 2017 года. Как сообщалось ранее, в рамках тестовых работ на бульваре Нұржол должны были обустроить 910 парковочных мест. Каждая парковочная точка оснащена специальными дорожными знаками, разметками и датчиками. При въезде на территорию установленное электронное табло позволит оповещать водителей о наличии свободных и занятых мест. Проект предусматривает несколько способов оплаты, которые будут внедряться поэтапно. В их числе наличный и безналичный расчеты через специальные паркоматы, SMS-оплата, посредством специального мобильного приложения и личного кабинета на сайте. Планируемые места управляемых парковок охватят 25 улиц. На левобережье столицы они расположатся по «квадрату» улиц Туран — Сарайшык — Орынбор — Сыганак, а на правом берегу — на пересечении улиц Сарыарка — Богенбай батыра, Республики — Набережной.

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