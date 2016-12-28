С 7 января в Астане появятся парковки за 100 тенге в час
Постановление акимата города Астаны опубликовано сегодня.
Постановление акимата города Астаны опубликовано сегодня.
С 7 января 2017 года в Астане заработают платные парковки стоимостью 100 тенге за час. Соответствующее постановление акимата города Астаны опубликовано на сайте Adilet.zan.kz, передает Tengrinews.kz. Постановление акима Астаны «Об определении тарифа в местах, оборудованных специальными сертифицированными устройствами, предназначенными для взимания платы за парковку и учёта времени парковки транспортных средств в столице» официально опубликовано сегодня, 28 декабря. Согласно постановлению, стоимость парковки на стоянках с паркоматами составит 100 тенге за час.
«Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования», — сообщается в документе.
Следовательно, постановление вступит в силу с 7 января 2017 года. Как сообщалось ранее, в рамках тестовых работ на бульваре Нұржол должны были обустроить 910 парковочных мест. Каждая парковочная точка оснащена специальными дорожными знаками, разметками и датчиками. При въезде на территорию установленное электронное табло позволит оповещать водителей о наличии свободных и занятых мест. Проект предусматривает несколько способов оплаты, которые будут внедряться поэтапно. В их числе наличный и безналичный расчеты через специальные паркоматы,