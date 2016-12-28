Экспертный совет УФАС по РТ призвал запретить вывески со словом «пиво»

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Рекламу алкогольной продукции в виде вывесок со словом «пиво», а также законность размещения торгующих спиртосодержащей продукцией заведений вблизи медицинских, детских и образовательных учреждений обсудили 27 декабря на заседании экспертного совета при Татарстанском УФАС России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заместитель руководителя УФАС России по РТ, председатель экспертного совета Игорь Павлов призвал органы местного самоуправления изначально не выдавать разрешения на размещение рекламных вывесок со словом «пиво». «Это позволит пресекать нарушение действующего законодательства на самых начальных этапах, не доводя до нарушения закона со стороны государственных органов», — подчеркнул он.

Один из членов экспертного совета, юрист антимонопольной практики и государственной закупки ПАО «Мегафон» Юлия Свиридова подчеркнула, что «следует рассматривать вывеску не как вывеску, а как рекламу, и на основании этого выдавать запрет на ее размещение». При рассмотрении вопроса с этих позиций данные объекты нарушают требования рекламного законодательства.

«Одним из критериев того, что это именно реклама, а не вывеска, является проявление какой-то оригинальности, маркетингового подхода к вывеске. Конструкции преподносятся потребителям как информационные, однако на деле они все чаще снабжаются яркими иллюстрациями, мигающими лампочками, привлекающими внимание не только целевой аудитории, но и лиц младше 18 лет», — заметила она.

Вместе с тем законодательство однозначно устанавливает запрет на размещение рекламных конструкций на фасадах, крышах и других элементах жилых домов, а в регламентах государственных органов любых уровней прописано, что их деятельность направлена на соблюдение законов РФ. «Законом прямо запрещено размещение рекламных вывесок на фасадах зданий, а значит, можно отказывать в размещении уже на стадии согласования данного размещения именно на основании федерального закона», — заключила эксперт.

Директор департамента развития и поддержки предпринимательства Торгово-промышленной палаты РТ Артур Николаев предложил создать каталог в виде методического пособия с примерами нарушения Федерального закона «О рекламе», где содержались бы примеры вывесок, уже признанных не соответствующими требованиям. Идею поддержал прокурор отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры РТ Равиль Багаутдинов.

Напомним, что экспертный совет по рекламе — это совещательный орган, который выносит оценку определенной ситуации и может давать заключения, принимаемые судом и другими ведомствами.