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14:15 (мск), источник: РИА Новости

В Воронеже успешно испытали новейший кислородно-метановый двигатель

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Испытания кислородно-метанового двигателя нового поколения успешно прошли в воронежском Конструкторском бюро химавтоматики (КБХА), сообщили в пресс-службе НПО «Энергомаш», под управлением которого с 2015 года находится КБХА.

Источник: РИА Новости

Отмечается, что 22 декабря специалисты провели 10 включений двигателя-демонстратора РД0162Д2А.

Ранее гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов заявлял, что опытный образец метанового двигателя с тягой 85 тонн будет изготовлен в 2019 году.

В КБХА говорили, что первые огневые испытания новый двигатель сможет пройти в 2017 году. Как уточняли в правительстве Воронежской области, особенностью конструктивной схемы двигателя является то, что впервые используется запатентованный предприятием двухконтурный газотурбинный привод топливных насосов.

«Конструкторское бюро химавтоматики» — один из мировых лидеров по созданию жидкостных двигателей для космических ракет-носителей и межконтинентальных баллистических ракет РВСН и ВМФ. Практически все отечественные космические программы, начиная с первого полета к Луне в 1959 году и полета Гагарина, используют двигатели разработки КБХА.

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