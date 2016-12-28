В Воронеже успешно испытали новейший кислородно-метановый двигатель

Отмечается, что 22 декабря специалисты провели 10 включений двигателя-демонстратора РД0162Д2А.

Ранее гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов заявлял, что опытный образец метанового двигателя с тягой 85 тонн будет изготовлен в 2019 году.

В КБХА говорили, что первые огневые испытания новый двигатель сможет пройти в 2017 году. Как уточняли в правительстве Воронежской области, особенностью конструктивной схемы двигателя является то, что впервые используется запатентованный предприятием двухконтурный газотурбинный привод топливных насосов.