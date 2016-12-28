Набор в Ансамбль имени Александрова начнется после Нового года

«Как это всегда было, туда отбирались и попадали лучшие, и я думаю, что так и будет», — заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

«Часть решений мы уже озвучили, какие-то решения и предложения сейчас находятся в стадии проработки, но все они направлены на то, чтобы не потерять высокое звание и высокое признание в обществе Ансамбля Александрова, его заслуг перед страной, чтобы их приумножали и развивали», — добавил министр, поблагодарив компании, которые предложили свою помощь в восстановлении материальных ресурсов ансамбля.

65 участников Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова погибли в авиакатастрофе под Сочи 25 декабря. Это почти весь хор коллектива, за исключением трех солистов, которых не было на борту. Вместе с журналистами, общественными деятелями и представителями Минобороны артисты летели в Сирию, чтобы сыграть новогодний концерт для военнослужащих на российской авиабазе Хмеймим.