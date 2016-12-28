В красном составе на первой ветке предложили почитать и посмотреть классиков

Горожане и вправду не единожды смогли оценить достоинства нового поезда. Первый «Юбилейный» красный состав появился на красной ветке 15 ноября 2016 года. В тот же вечер у поезда на станции «Площадь Восстания» заклинили двери немецкого производства, через неделю такой же случай произошел на «Площади Мужества». Причиной поломки стал русский менталитет, который не учли в Германии при производстве дверей, — немецкий привод не выдержал любезности петербуржцев, которые придерживают двери для опаздывающих пассажиров после их автоматического закрытия.