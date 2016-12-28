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15:41 (мск), источник: Фонтанка

В красном составе на первой ветке предложили почитать и посмотреть классиков

По красной ветке метрополитена Петербурга запустили еще один «Юбилейный» поезд. Его вагоны изнутри обклеены афишами с изображениями и цитатами из произведений русских писателей и поэтов.

Источник: Фонтанка

Как сообщает пресс-служба петербургской подземки 28 декабря, «Литературный поезд» состоит из восьми вагонов. Внутри можно прочесть отрывки из произведений Пушкина, Достоевского, Чернышевского, Маяковского и поэтов Серебряного века.

Источник: Фонтанка

Во время церемонии запуска поезда студенты театральной академии прочли отрывки из «Евгения Онегина» Пушкина, стихотворения Маяковского и других поэтов.

«Литературный поезд» стал отличным подарком для пассажиров подземки к Новому году. Петербуржцы уже успели по достоинству оценить состав", — отметили в пресс-службе метрополитена.

Источник: Фонтанка

Горожане и вправду не единожды смогли оценить достоинства нового поезда. Первый «Юбилейный» красный состав появился на красной ветке 15 ноября 2016 года. В тот же вечер у поезда на станции «Площадь Восстания» заклинили двери немецкого производства, через неделю такой же случай произошел на «Площади Мужества». Причиной поломки стал русский менталитет, который не учли в Германии при производстве дверей, — немецкий привод не выдержал любезности петербуржцев, которые придерживают двери для опаздывающих пассажиров после их автоматического закрытия.

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