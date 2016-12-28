Метрополитен призвал петербуржцев купить жетоны заранее

Просьба покупать жетоны и проездные документы заранее появилась на сайте метрополитена Петербурга 28 декабря. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе подземки, предупреждение также будет продублировано для пассажиров по громкой связи на эскалаторах. «Традиционно горожане забывают заранее пополнить свои карточки и купить жетоны, поэтому в первый рабочий день после нового года у касс выстраиваются очереди, которые иногда заканчиваются уже на улице. Поэтому мы обращаемся к петербуржцам с такой просьбой», — объяснили в метрополитене.

В пресс-службе также отметили, что подорожание жетонов с 1 декабря пока не вызвало ажиотаж среди пассажиров. «Сейчас кассы работают в обычном режиме. Видимо, горожане поняли, что выгоднее пользоваться БСК. Поэтому жетоны сейчас никто не скупает, никакого ажиотажа нет», -добавили в подземке.

Напомним, с 1 января жетон в метро подорожает на 10 рублей, тогда как стоимость поездки по «Подорожнику» поднимется на 2 рубля.