Метрополитен призвал петербуржцев купить жетоны заранее
Метрополитен Петербурга напоминает горожанам о традиционных очередях в первые рабочие дни нового года. В связи с этим, в подземке просят пассажиров пополнить БСК и купить жетоны заранее.
Метрополитен Петербурга напоминает горожанам о традиционных очередях в первые рабочие дни нового года. В связи с этим, в подземке просят пассажиров пополнить БСК и купить жетоны заранее.
Просьба покупать жетоны и проездные документы заранее появилась на сайте метрополитена Петербурга 28 декабря. Как рассказали «Фонтанке» в
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Напомним, с 1 января жетон в метро подорожает на 10 рублей, тогда как стоимость поездки по «Подорожнику» поднимется на 2 рубля.