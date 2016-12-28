Бородатый офисный клерк в образе русалки взорвал cеть
Бородатый улыбчивый офисный клерк стал звездой cети после публикации его смешной фотосессии в стиле
Бородатый улыбчивый офисный клерк стал звездой cети после публикации его смешной фотосессии в стиле
Будуарные" фотосессии, на которых полуобнаженные мужчины чувственно позируют, копируя популярные женские позы, уже не новость.
Но пока одни игриво позировали на камеру, чтобы порадовать жен, Джошуа Варозза, простой залоговый поручитель из Калифорнии, и его подруга, фотограф Тэми Бирс, решили создать фотокалендарь, который порадует весь мир.
По словам Тэми, мысль о том, чтобы снять фотосессию в стиле будуар с участием Вароззы, возникла в середине 2016 года
«Сперва стрельба в Орландо, затем эти бесконечные споры между теми, кто ненавидит Трампа, и теми, кто терпеть не может Хиллари. И я подумала: а что, если спародировать съемку в стиле пин-ап», — рассказал об идее Варозза.
Варозза тут же принял предложение, а после того, как Тэми выложила альбом с готовыми снимками на своей странице в Facebook, он превратился в звезду cети.
Альбом быстро набрал больше 6 тысяч лайков и больше 4 тысяч комментариев. Вопреки ожиданиям Вароззы, все отзывы оказались положительными.
«Вообще-то я думал, что вызову лишь одну реакцию — смущение — у моих родителей», — признался он.
Успех подтолкнул авторов съемки к продолжению серии сперва в образе русалки и спасателя Малибу, балерины и любителя гулять по лужам, а совсем недавно еще и в виде рождественского эльфа.
Сегодня каждый желающий может приобрести фотокалендарь с полюбившимися снимками на 2017 год, слоганом которого стали переосмысленные слова из предвыборной кампании Дональда Трампа: «Заставить Америку снова смеяться».
Несмотря на неожиданную популярность, Варозза сохраняет самообладание — и работу профессионального поручителя.
«Быть международным