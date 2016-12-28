Топ-10 событий гражданского общества Беларуси по версии Pact
В канун зимних праздников Pact традиционно отмечает заметные события, которые произошли или повлияли на гражданское общество Беларуси в прошедшем году.
В канун зимних праздников Pact традиционно отмечает заметные события, которые произошли или повлияли на гражданское общество Беларуси в прошедшем году.
Пятый год подряд Pact представляет свою версию топ-10: номинации не являются постоянными, а каждый год подчеркивают наиболее выдающиеся, с точки зрения составителей, изменения, которые инициировал третий сектор и которые повлияли на жизнь страны и отдельных сообществ.
Общественные инициативы года: Press Club Belarus и Интеллектуальный клуб Светланы Алексиевич
В марте 2016 года состоялось официальное открытие Press Club Belarus в Минске. С самого начала деятельности Press Club организовывает на своей площадке многочисленные события для обмена идеями и мнениями между журналистами, политиками и другими экспертами. Pact также отмечает запуск еще одной новой общественной инициативы — в декабре 2016 года нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич провела первое заседание Интеллектуального клуба, чтобы «смотреть на вещи гораздо глубже». Галерея TUT.BY смогла принять только 200 участников из 600 человек, зарегистрировавшихся на встречу.
Событие года: Минский диалог
В 2016 году экспертная
Локальная инициатива года: шоу «Город»
Проект «Город» стал первым
Фандрайзинг года: журнал «Имена»
Запущенный в апреле 2016 года,
Политическое событие года: представители оппозиции в парламенте
Впервые за последние 12 лет два представителя демократических сил стали депутатами Палаты представителей Беларуси — Анна Конопацкая из Объединенной гражданской партии и Елена Анисим из Таварыства беларускай мовы. Они являются единственными представителями оппозиции среди 110 депутатов Парламента, избранных в сентябре 2016 года. Аналитики предполагают, что Александр Лукашенко разрешил назначить двух независимых депутатов
Государственный «Фандрайзинг» года: штрафы активистам
По данным правозащитного центра «Вясна», в 2016 года белорусские суды присудили общественным активистам и независимым журналистам 415 штрафов на общую сумму 148 тысяч долларов — это в 3,5 раза больше, чем за прошлый год. Такое заметное увеличение в штрафах связывают с новой тактикой белорусских властей, которые вместо административных арестов применяют финансовое наказание против участников протестов и журналистов, таким образом не провоцируя резкую реакцию со стороны Запада.
Исследовательский центр года: BEROC
В 2016 году Белорусский экономический
Тренд года: интенсивные контакты между государством и гражданским обществом
2016 год отметился заметной интенсивностью межсекторального взаимодействия. Публичные мероприятия организаций гражданского общества посещали высокопоставленные чиновники:
Волонтерская инициатива года: экологическая акция «Зробім»!
9 апреля 2016 года акция по уборке мусора «Зробім!» привлекла рекордное количество участников — 22,700 волонтеров из 43 белорусских городов и деревень убирали свалки в лесах, парках, реках. В Беларуси уборки в рамках глобальной кампании «Let`s Do It!» начались в 2012 году; организаторы акции — Товарищество «Зелёная сеть», Центр экологических решений, фонд «Интеракция», Минское велосипедное общество и государственные структуры.
И
В 2016 году в Беларуси появился первый официальный долларовый миллиардер — им стал создатель популярной