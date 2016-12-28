Мосгордума приравняла встречи своих депутатов к митингам

Изменения внесены в закон «О статусе депутата МГД» «Об организации местного самоуправления в городе Москве». Автор инициативы — председатель комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Мосгордумы Татьяна Портнова. В пояснительной записке к поправкам она указывает, что «порядок проведения встреч депутатов с избирателями не определен, следовательно, существует пробел в правовом регулировании данного вопроса, который может привести к затруднениям в правоприменительной практике».

«Если депутат организует митинг, то не нужно лукавить и прикрывать это публичное мероприятие термином “встреча с избирателями”, нужно соблюдать федеральный закон и выполнить все необходимые процедуры по организации такого рода массовых мероприятий», — заявил РБК депутат Мосгордумы, заместитель председателя комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Кирилл Щитов.

Публичные мероприятия в формате встречи с депутатами позволяли проводить митинги в случае проблем с их согласованием. Например, 15 декабря в формате встречи с депутатами прошел митинг против расширения платной парковки. 20 декабря ростовские шахтеры должны были собраться на акцию у Горбатого моста напротив Белого дома — и акция также заявлялась, как встреча с депутатами.

Эта инициатива противоречит правам граждан, гарантированным Конституцией РФ, заявил РБК член комитета Госдумы по конституционному законодательству Вадим Соловьев. «Это нарушает конституционные права. Граждане имеют право на проведение митингов и участие в делах государства через своих представителей. И закон о статусе депутата устанавливает главную обязанность парламентария — работать со своими избирателями. Формы и методы устанавливает сам депутат», — сообщил Соловьев.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил РБК, что «если Портнова считает, что ей встречаться нельзя на улице и мешает транспорту, то пусть сдаст мандат». По его словам, новый законопроект проллобирован властями, которым не нравится, что население доносит до депутатов информацию.