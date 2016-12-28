В Англии прошли гонки резиновых уточек

На ежегодные соревнования, устраиваемые каждый год после Рождества, приехали тысячи зрителей. Они столпились вдоль берегов протекающей через деревню речки и на мосту, от которого стартует заплыв.

На первом этапе гонок в воду выпустили 150 чучел подсадных уток, используемых в качестве приманки.