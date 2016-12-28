Суд обязал мэрию Феодосии отремонтировать две городские улицы
ФЕОДОСИЯ, 28 дек — РИА Новости (Крым). По решению суда администрация Феодосии отремонтировала дорожное покрытие и тротуары на улицах Нахимова и Десантников. Об этом сообщает
ФЕОДОСИЯ, 28 дек — РИА Новости (Крым). По решению суда администрация Феодосии отремонтировала дорожное покрытие и тротуары на улицах Нахимова и Десантников. Об этом сообщает
Как отметили в надзорном ведомстве, проезжая часть на этих улицах имела множественные дефекты в виде выбоин и просадок. Кроме того, в неудовлетворительном состоянии находилось тротуарное покрытие пешеходных зон.
В этой связи прокурор города внес в адрес администрации представление об устранении дефектов.
«Так как мер по устранению нарушений не последовало, прокуратура обратилась в суд с иском о признании бездействия администрации Феодосии незаконным и возложении обязанности выполнить ремонтные работы. В ходе рассмотрения гражданского дела по иску прокурора ответчик выполнил ремонт дорог и тротуара», — говорится в сообщении.