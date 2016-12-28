Суд обязал мэрию Феодосии отремонтировать две городские улицы

Как отметили в надзорном ведомстве, проезжая часть на этих улицах имела множественные дефекты в виде выбоин и просадок. Кроме того, в неудовлетворительном состоянии находилось тротуарное покрытие пешеходных зон.

В этой связи прокурор города внес в адрес администрации представление об устранении дефектов.

«Так как мер по устранению нарушений не последовало, прокуратура обратилась в суд с иском о признании бездействия администрации Феодосии незаконным и возложении обязанности выполнить ремонтные работы. В ходе рассмотрения гражданского дела по иску прокурора ответчик выполнил ремонт дорог и тротуара», — говорится в сообщении.