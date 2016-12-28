Пользователи YouTube умилились ролику с 3-летней девочкой и ее подарком
На YouTube-канале Motherhood in Hollywood with Heather Brooker появилось видео, в котором дочка хозяйки аккаунта получает в подарок на Рождество кота, но он сбегает из коробки раньше, чем девочка смогла его заметить.
Пользователи YouTube умилились тому факту, что сначала девочка не поняла, зачем ей подарили пустую коробку, а потом заметила сбежавшую кошку и искренне удивилась. На момент написания новости ролик стал вирусным и собрал уже свыше 1 млн просмотров.
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