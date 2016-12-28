В Самаре приняты дополнительные меры по ограничению движения в праздники

В связи с проведением в Самаре праздничных новогодних мероприятий на площади Куйбышева запрещена остановка и стоянка транспортных средств со стороны улиц Вилоновская и Красноармейская. Мера будет действовать до 08:00 1 января 2017 года, сообщает администрация областного центра.

Напоминаем также, что в период с 13:00 31 декабря 2016 года до 08:00 1 января 2017 года будет ограничено движение транспорта на следующих улицах:

— по улице Чапаевская на участке от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской;.

— по улице Шостаковича на участке от улицы Чапаевской до улицы Фрунзе.

Кроме того, до 23:00 8 января 2017 года ограничено движение транспорта на площади Куйбышева, за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по Самара.

Жителям и гостям Самары необходимо заранее выбирать маршруты следования.