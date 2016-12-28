В Москве на кольцевой линии метро запустили новогодний поезд

Новогодний поезд начал перевозить пассажиров на кольцевой линии московского метро. Об этом сообщается на сайте московского метрополитена.

Такой тематический поезд запущен в московском метро впервые. Состав белого цвета украшен изображениями снегирей, снежинок и еловых веток.

Специально для праздничного состава объявление станций против часовой стрелки озвучила певица Лолита Милявская, а по часовой стрелке — певец Валерий Сюткин. Новогодний поезд будет ездить до 15 января, а в канун Рождества к нему прицепят еще один праздничный вагон.

Кроме того, московское метро впервые будет работать круглосуточно в новогоднюю ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017-го.