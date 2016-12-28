В Москве на кольцевой линии метро запустили новогодний поезд
Новогодний поезд начал перевозить пассажиров на кольцевой линии московского метро. Об этом сообщается на сайте московского метрополитена.
Новогодний поезд начал перевозить пассажиров на кольцевой линии московского метро. Об этом сообщается на сайте московского метрополитена.
Новогодний поезд начал перевозить пассажиров на кольцевой линии московского метро. Об этом сообщается на сайте московского метрополитена.
Такой тематический поезд запущен в московском метро впервые. Состав белого цвета украшен изображениями снегирей, снежинок и еловых веток.
Специально для праздничного состава объявление станций против часовой стрелки озвучила певица Лолита Милявская, а по часовой стрелке — певец Валерий Сюткин. Новогодний поезд будет ездить до 15 января, а в канун Рождества к нему прицепят еще один праздничный вагон.
Кроме того, московское метро впервые будет работать круглосуточно в новогоднюю ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017-го.