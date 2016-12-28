Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия поставила мировой рекорд падения цен на жилье
Беременных просят не пользоваться косметикой
СМИ узнали, как командир упавшего Ту-154 хотел посадить самолет
С какого возраста ребенок может гулять один?
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
С какого возраста ребенок может гулять один?
Родители московских школьников добились отмены уроков православия
Командир, мы падаем: Расшифрован речевой самописец Ту-154 (видео)
15-летняя москвичка пролетела 7 этажей и выжила
Найден мертвым еще один российский дипломат – СМИ
«Месть Москве»: СМИ Британии о катастрофе Ту-154
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
От новогоднего переедания можно умереть
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
23Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
10«В чем сила, брат?»
12Умер Джордж Майкл
10Общероссийская елка в Кремле
18:05 (мск), источник: ТАСС

Ретро-кафе открылось после реконструкции в московском метро

В помещении воссоздана атмосфера 30-х годов ХХ века.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Ретро-кафе, которое обеспечивало машинистов и пассажиров метрополитена горячим питанием с 1968 года, открылось на станции «Арбатская» Филевской линии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подземки.

Источник: РИА "Новости"

Обновленное кафе на одной из старейших станций столичного метро оформили в ретро-стиле, сохранив в меню комплексные обеды. «Буфет № 11″ на платформе станции “Арбатская” работает с 60-х годов прошлого века и обеспечивает горячим питанием машинистов Филевской линии метро, а также пассажиров. В преддверии крупных футбольных турниров — Кубка Конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира FIFA 2018, руководством Московского метрополитена было принято решение о реконструкции исторического буфета, который будут посещать, в том числе, многочисленные гости столицы», — сказали в пресс-службе.

Источник: РИА "Новости"
Благодаря удачным дизайнерским решениям, в помещении удалось воссоздать атмосферу 30-х годов ХХ века.
Источник: РИА "Новости"

В отделке пола применили сложный орнамент в стиле конструктивизма с использованием плитки четырех оттенков. На потолке смонтировали бронзовые люстры в стиле ампир. Стены облицевали метлахской плиткой, а верхние их части задекорировали коллажами из репродукций советских плакатов.

Источник: РИА "Новости"

Они призваны напомнить пассажирам станции и посетителям кафе о 30-х годах прошлого столетия, когда в столице впервые появился подземный скоростной транспорт — метро, и первые богато украшенные мрамором и гранитом станции. При демонтажных работах в помещении открылись идеально сохранившиеся мраморные колонны с рельефными капителями и фигурный потолок, которые подчеркнули ретро-стиль помещения.

Пообедать в кафе можно ежедневно с 08:00 до 19:00 мск часов. Оно рассчитано на 14 посадочных мест. В меню можно найти салаты, мясные блюда, разнообразные гарниры, горячую выпечку и напитки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трамп обвинил Обаму в препятствовании передаче власти и разрушении отношений с Израилем
Путин счел 2016 год сложнее 2015-го
РУСАДА: слова о допинге в России были искажены
Курс евро упал до 63 рублей
Эксперты назвали новую версию крушения Ту-154
Генпрокуратура направила представление Чубайсу
Минздрав рассказал, как изменилось потребление алкоголя в России
Россияне назвали главные проблемы страны
Спорт
Скандалы года: Паша, Саша и Леонид Викторович Резонансные истории в российском футболе за 2016 год
Авто
Из-за ЭРЫ-ГЛОНАСС Toyota свернула выпуск рамного внедорожника В Казахстане прекращена сборка внедорожников Toyota Fortuner, которые методом полного цикла собирал костанайский завод «СарыаркаАвтоПром»
Hi-Tech
Создана первая в мире «бумажная батарейка» Ученые разработали и представили революционное изобретение в сфере источников питания. Новая батарейка работает на метаболизме бактерий
Кино
Актер продал своего «Серебряного медведя» из-за нищеты Сербский актер Назиф Муич получил приз Берлинского кинофестиваля в 2013 году за лучшую мужскую роль
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
По всей стране стартовали акции для покупателей жилья
Ипотеку в России стали выдавать на больший срок
Искусственный снег: 25 красивых идей
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ» Прививать или не прививать — вот в чем вопрос/ А если прививать, то от чего? Перед нашими мамами и бабушками такая дилемма не стояла. В советские времена всем детям делали одни и те же прививки.
Все о ремонте
8 советов тем, кто хочет отремонтировать прихожую самостоятельно
Как оформить кухню в стиле кантри
Что нужно знать о планировании электрики в квартире
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь