Ретро-кафе открылось после реконструкции в московском метро
В помещении воссоздана атмосфера 30-х годов ХХ века.
В помещении воссоздана атмосфера 30-х годов ХХ века.
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/.
Обновленное кафе на одной из старейших станций столичного метро оформили в
Благодаря удачным дизайнерским решениям, в помещении удалось воссоздать атмосферу 30-х годов ХХ века.
В отделке пола применили сложный орнамент в стиле конструктивизма с использованием плитки четырех оттенков. На потолке смонтировали бронзовые люстры в стиле ампир. Стены облицевали метлахской плиткой, а верхние их части задекорировали коллажами из репродукций советских плакатов.
Они призваны напомнить пассажирам станции и посетителям кафе о 30-х годах прошлого столетия, когда в столице впервые появился подземный скоростной транспорт — метро, и первые богато украшенные мрамором и гранитом станции. При демонтажных работах в помещении открылись идеально сохранившиеся мраморные колонны с рельефными капителями и фигурный потолок, которые подчеркнули
Пообедать в кафе можно ежедневно с 08:00 до 19:00 мск часов. Оно рассчитано на 14 посадочных мест. В меню можно найти салаты, мясные блюда, разнообразные гарниры, горячую выпечку и напитки.