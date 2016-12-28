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18:02 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская администрация планирует перекрыть движение от пл. Горького до пл. Свободы в новогоднюю ночь

Администрация Нижнего Новгорода планирует перекрыть движение транспорта от пл. Горького до пл. Свободы в новогоднюю ночь.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщается на сайте администрации. 28 декабря нижегородская администрация внесла изменения в маршрут перекрытия пл. Горького в новогоднюю ночь.

Согласно опубликованному решению, с 22:00 31 декабря 2016 года до 03:00 1 января 2017 года движение транспорта будет ограничено от пл. Горького до пл. Свободы, а не до ул. Студеной, как планировалось ранее. Ранее сити-менеджер Сергей Белов сообщал, что администрация получила ряд нареканий от жителей по поводу перекрытия площади с 24 по 25 декабря.

ние по пл. Горького, ул. Большая Покровская (на участках от пл. Горького до дома № 82 по ул. Большая Покровская и от пл. Горького до ул. Малой Покровской), ул. Максима Горького (на участках от площади Горького до улицы Ильинская). Кроме того, движение транспорта ограничат на улице Костина (на участке от площади Горького до улицы Белинского), улице Новой (на участке от площади Горького до улицы Ильинская), улице Звездинке (на участке от площади Горького до дома № 5 по улице Звездинке), улице Маслякова (на участке от площади Горького до улицы Ильинской).

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