В омской колонии слепили из снега вратаря «Авангарда» Фурха
В местах лишения свободы есть свои фанаты «ястребов».
В местах лишения свободы есть свои фанаты «ястребов».
Поклонники омского хоккея в
Скульптуру начали делать к 70-летию российского хоккея, который отмечали 22 декабря. Праздник также отметили на местном радио «Десяточка FM» — один из осужденных прочитал в эфире стихотворение собственного сочинения под названием «О храбрых парнях, играющих в хоккей».
Выдержка из стихотворения:
Славные будни, хоккейных сражений,
Вера в команду, все на местах!
Служат примером, для всех поколений
Эти ребята с клюшкой в руках.