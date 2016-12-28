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21:59 (мск), источник: Om1.ru

В омской колонии слепили из снега вратаря «Авангарда» Фурха

В местах лишения свободы есть свои фанаты «ястребов».

Источник: УФСИН по Омской области

Поклонники омского хоккея в лечебно-исправительном учреждении № 10 изваяли из снега фигуру вратаря «ястребов» Доминика Фурха. Чешского игрока запечатлели в полной экипировке: с фирменным знаком «STOP» на шлеме и номером 33 на знаменитом свитере. Фигуру слепили в человеческий рост. Над снежным Фурхом пять осужденных трудились всю неделю, сообщили в пресс-службе УФСИН по Омской области.

Скульптуру начали делать к 70-летию российского хоккея, который отмечали 22 декабря. Праздник также отметили на местном радио «Десяточка FM» — один из осужденных прочитал в эфире стихотворение собственного сочинения под названием «О храбрых парнях, играющих в хоккей».

Выдержка из стихотворения:

Славные будни, хоккейных сражений,
Вера в команду, все на местах!
Служат примером, для всех поколений
Эти ребята с клюшкой в руках.

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