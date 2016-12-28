«Нам не страшен Новый год»: во сколько крымчанам обойдется праздничный стол

По данным Крымстата, жители Республики Крым потратят на новогодний стол порядка 4 686 рублей. Как пояснили в ведомстве, данная стоимость рассчитана на основании цен в супермаркетах и на Центральном рынке Симферополя. Эта сумма — так называемый «эконом-вариант» встречи Нового года, рассчитанный на основе наиболее дешевых продуктовых позиций. Для тех, кто не привык экономить на еде и покупает дорогие продукты, праздничный стол обойдется втрое дороже — около 14 тысяч рублей.

В продуктовый перечень Крымстата традиционно вошли мясо и рыба для горячих блюд, салаты и нарезки, масло и майонез для салатов и бутербродов, свежие и консервированные овощи для салатов, фрукты, алкогольные и безалкогольные напитки, сладости.

Корреспонденты РИА Новости (Крым) решили не ограничиваться официальной статистикой, а самим походить по магазинам и рынкам Симферополя и выяснить, сколько потратят крымчане на приготовление праздничного стола в преддверие нового 2017 года.

Индекс «Оливье» растет на майонезе и огурцах.

Что бы там ни говорили СМИ и политики сопредельного государства, ассортимент продуктов питания в Крыму весьма разнообразен, начиная от видов товара и производителей, заканчивая стоимостью. А цены на полуострове, в особенности на продукты питания, как известно, в среднем выше, нежели в других российских регионах. Потому выбрать высококачественный товар и при этом не переплатить для крымчан становится непростой задачей. Впрочем, многие уже научились находить относительно недорогие продукты не в ущерб их качеству. В расчете стоимости новогоднего меню мы также взяли за основу продукты недорого ценового сегмента, на который ориентирована значительная часть крымчан. Кроме того, мы решили не перегружать наше новогоднее меню и, соответственно, условные «желудки» и «печени», большим количеством различных блюд, деликатесов и алкоголя.

Начнем с традиционных для новогоднего застолья салатов — «Оливье» и «Сельдь под шубой». Где именно закупать ингредиенты для этих блюд — в супермаркетах или на рынках — особого значения не имеет, поскольку цена на них практически не различается. Разве что на рынках ассортимент того же картофеля, как правило, значительно шире. К тому же овощи мы покупаем именно на традиционных «торжках».

Итак, для любимого многими салата с французским именем из расчета 2,5 кг понадобится: 350 г картофеля (13 рублей), пол-литровая банка маринованных огурцов (73 рубля), 300 гр свежих огурцов (52 рубля), 5 куриных яиц (35 рублей), банка зеленого горошка (56 рублей), 200 гр моркови (5 рублей), 100 гр лука (3 рубля), 400-граммовая пачка майонеза (80 рублей). Для мясного «наполнителя» салата куриное филе в этот раз не подойдет, так как наступающий год — год Огненного Петуха, не прощающий, по словам астрологов, блюд из куриного мяса на праздничном столе. Поэтому курицу можно заменить на филе индейки или качественную вареную колбасу (500 гр). Это еще около 180 рублей. Таким образом, стоимость салата «Оливье» для крымской семьи из четырех человек составит почти 500 рублей.

Год назад РИА Новости (Крым) подсчитывал стоимость самого новогоднего салата в Крыму по практически аналогичным продуктовым позициям. Тогда его стоимость составила около 400 рублей. Рост индекса «Оливье» в данном случае обеспечили замена куриного филе на более дорогие ингредиенты, а также удорожание, по сравнению с прошлым годом, маринованных огурцов, и незначительно — зеленого горошка и майонеза.

В частности, по данным Крымстата, за год пол-литровая банка маринованных огурцов подорожала с 80,1 до 108,6 рубля, банка зеленого горошка — с 67,7 до 71,6 рубля, вареная колбаса — со 135 до 143,7 рубля (за 400 гр), майонез — с 36,6 до 38,5 рубля (за 200 гр). Таким образом, по подсчетам крымских статистов, за год цена «Оливье» для крымчан выросла с 362,7 до 404,1 рубля.

По всем остальным составляющим «новогоднего салата», таким как, картофель, лук, морковь и яйца, цена практически не изменились.

Мандарины, «шуба» и прочие радости.

Любимый многими салат «Сельдь под шубой» также незначительно вырос в цене по сравнению с прошлым годом, за счет небольшого подорожания рыбы и майонеза. Как известно всем хозяйкам, для его приготовления нужны практически те же ингредиенты, что и для «Оливье»: картофель, морковь, лук, яйца, майонез, а также свекла (300 гр, 8 рублей) и сельдь (500 гр, 125 рублей). Итого около 270 рублей.

Памятуя о том, чтобы не огорчить символ наступающего года, для приготовления горячих мясных блюд лучше взять свинину или говядину. На рынках Симферополя это мясо можно купить дешевле, нежели в супермаркетах. Разница в стоимости килограмма различных частей свинины или говядины варьируется от 30 до 50 рублей, в пользу цен на рынках. Для горячего блюда (запеченная в духовке свинина), в принципе, подойдет любая часть, например, шея (1,5 кг, 490 рублей). Прибавьте к этому ингредиенты для простого маринада (чеснок, сухие специи, соль, перец), и на выходе получается порядка 550 рублей.

В качестве закусок также выберем наиболее простой вариант: мясная и сырная нарезки. Здесь преимущество уже на стороне супермаркетов. Там эти виды продуктов в целом процентов на 10−15 дешевле, чем на рынках, хотя в обоих случаях можно найти колбасы и сыры на любой вкус и кошелек. Если брать средний ценовой показатель, колбасная и сырная нарезки, включающие по два сорта одного и другого продукта (по 300 гр сыров «Маасдам» и «Пармезан», колбас «Сервелат» и «Салями») обойдутся в среднем в 870 рублей. Перечень праздничных закусок можно дополнить рыбным меню: бутербродами с красной икрой кеты (150 гр, 450 рублей) и слабосоленым филе семги (200 гр, 220 рублей). В перечень продуктов для бутербродов также включаются белый нарезной батон (28 рублей), сливочное масло (100 гр, 40 рублей) и свежая зелень (20 рублей). Таким образом, общая стоимость закусок составит почти 1500 рублей.

Конечно же, новогодний стол значительного числа россиян сложно представить без алкогольных напитков. Бутылка белого полусладкого шампанского 0,7 литра и пол-литровая бутылка трехзвездочного коньяка от известных крымских производителей обойдутся примерно в 880 рублей. За стандартный «застольный» набор безалкогольных напитков — сок, минеральная вода, лимонад (по 2 литра) — придется выложить 260 рублей.

Завершают праздничное меню фрукты и сладости. Неизменный атрибут новогоднего стола — мандарины — стоят 80 рублей за килограмм. Апельсины обойдутся в 70 рублей, яблоки — 50 рублей, бананы — 90 рублей за один килограмм, торт (например, «Таврический») — 350 рублей, шоколадные конфеты натуральные и с добавками — 650 рублей за килограмм.

Слово статистам.

Таким образом, средняя стоимость новогоднего стола для среднестатистической крымской семьи со средним достатком составит порядка 5250 рублей. Данная сумма оказалось ниже вычисленной Крымстатом средней стоимости новогоднего застолья. Так, по подсчетам специалистов ведомства, праздничный стол для жителей Республики за год подорожал почти на 600 рублей — с 5577 до 6166 рублей. Тем не менее какое-либо сравнение этих двух величин вряд ли будет корректным из-за отличий в методиках расчета, выбранных продуктовых позициях и ряде других параметров.

Как уточнили в Крымстате РИА Новости (Крым), самое значительное подорожание в перечне праздничного продуктового набора коснулось алкоголя — почти на 20%. На втором месте в условном рейтинге ценового роста занимает «сладкая» составляющая — шоколадные конфеты и торты. Эти продукты подорожали на 14%. Почти на 9% выросли цены на рыбу и рыбные деликатесы (красную икру). При этом рыбопродукты составляют третью часть от суммарной стоимости всего новогоднего стола. Замыкают четверку наиболее подорожавших за год продуктов колбасы и мясо, в том числе курятина. Цены на них по сравнению с прошлым годом повысились на 7%, при этом в структуре общей стоимости новогоднего стола крымчан эта продукция занимает четвертую часть.

В то же время в Крымстате отметили, что в сравнении с минувшим годом подешевели апельсины, лимоны, яблоки, фруктовые соки, свежие огурцы и помидоры, а также некоторые другие овощи.

В свою очередь в Росстате подсчитали, что праздничные угощения обойдутся среднестатистической российской семье из четырех человек в среднем в 5585 рублей.

По подсчетам специалистов, за год праздничный новогодний стол россиян подорожал на 3,6%. Подорожала большая часть продуктов, в особенности рыбные деликатесы, сыры, колбасы, сладости и алкоголь. Например, упомянутые выше «Оливье» и «Сельдь под шубой» подорожали на 1,8% и 3,7% соответственно. Это произошло в основном за счет роста цен на майонез (+8,6%) и сельдь (+6,2%).

По словам представителей Росстата, относительно небольшой по сравнению с прошлым годом рост цен на «праздничный набор» объясняется низким уровнем продуктовой инфляции. В частности, в 2015 году стоимость новогоднего стола, по данным Росстата, выросла на 12,6%.

В разрезе регионов самый дорогой набор продуктов для новогоднего стола Росстат зафиксировал на Чукотке (8382 рубля), а самый дешевый — в Калмыкии (4124 рубля). Москвичам новогодний стол обойдется в 6863 рубля (рост на 2,8%), а жителям Санкт-Петербурга — в 5904 рубля (+5,5%).

К слову, в составленный Росстатом новогодний продуктовый набор входят: сырокопченая колбаса, мясокопчености, рыбные консервы и деликатесы (в том числе икра), курица, говядина, сливочное масло, сыр, шоколадные конфеты, хлеб, апельсины, лимоны, яблоки, сок, огурцы (свежие и консервированные), помидоры, чай, торт, картофель, салаты «Оливье» и «Сельдь под шубой», коньяк, игристое вино, минеральная вода.