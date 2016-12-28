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18:32 (мск), источник: РИА Новости

Глава парламента Крыма предложил название для моста через Керченский пролив

Спикер крымского парламента Владимир Константинов предложил назвать мост через Керченский пролив «Путь домой». Глава республики Сергей Аксенов считает, выбирать название следует путем интернет-голосования.

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости. Спикер крымского парламента Владимир Константинов предложил назвать мост через Керченский пролив «Путь домой».

Глава республики Сергей Аксенов считает, выбирать название следует путем интернет-голосования. В качестве примера он приводит голосование, устроенное Центробанком, по выбору изображения для новых банкнот.

«Объявить голосование по Крыму самый лучший вариант», — подчеркнул Аксенов.

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что можно было бы провести референдум по названию моста, но в то же время отметил, что одно название уже прижилось — Керченский мост.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года.

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