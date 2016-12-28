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18:38 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Вызов Ван Дамму. Белорус сел на шпагат между двумя движущимися БелАЗами

Белорусский каскадер и постановщик трюков Денис Блохин переплюнул по сложности Жан-Клода Ван Дамма с его знаменитого трюком со шпагатом.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Денис проехал на шпагате между двух машин БелАЗ, рассказывает портал TUT.BY.

На всякий случай, каскадера застраховали. БелАЗ выделил для трюка карьерные самосвалы грузоподъемностью 160 и 180 тонн.

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