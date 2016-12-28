Во Львовской области пьяный священник убегал от полиции
Во Львовской области нетрезвый водитель, когда его остановили патрульные, пытался бежать, но уже потом он назвался священником. Об этом сообщает
Во Львовской области нетрезвый водитель, когда его остановили патрульные, пытался бежать, но уже потом он назвался священником. Об этом сообщает
«На дороге государственного значения Киев — Чоп, вблизи города Буск, инспекторы заметили автомобиль Deawoo Sens, у которого были неисправны внешние осветительные приборы. Патрульные остановили транспортное средство, однако водитель и пассажир выбежали и пытались убежать. Обоих остановили. У водителя инспекторы заметили признаки состояния алкогольного опьянения. Мужчина не имел при себе никаких документов. Для установления личности водителя сообщили, что придется ехать в отдел полиции. Мужчина возмущался и не хотел никуда ехать», — написали на странице.
Позже выяснилось, что один из убегавших настоятель одной из церквей.