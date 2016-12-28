Во Львовской области пьяный священник убегал от полиции

«На дороге государственного значения Киев — Чоп, вблизи города Буск, инспекторы заметили автомобиль Deawoo Sens, у которого были неисправны внешние осветительные приборы. Патрульные остановили транспортное средство, однако водитель и пассажир выбежали и пытались убежать. Обоих остановили. У водителя инспекторы заметили признаки состояния алкогольного опьянения. Мужчина не имел при себе никаких документов. Для установления личности водителя сообщили, что придется ехать в отдел полиции. Мужчина возмущался и не хотел никуда ехать», — написали на странице.

Позже выяснилось, что один из убегавших настоятель одной из церквей.