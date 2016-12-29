Тринадцать родственников Деда Мороза

Источник: РИА "Новости"

Хотя российский Дед Мороз заявляет, что ему «столько лет, сколько стоит белый свет», нам точно известно: в своем нынешнем облике он впервые предстал на елке в Большом Кремлевском дворце в 1937 году.

Сценарии для кремлевских елок писали Сергей Михалков и Лев Кассиль. Они же подарили новогоднему Деду спутницу — внучку Снегурочку.

В советские годы имя Деда Мороза было переведено на все языки народов СССР, и собственный новогодний «дед» появился даже в жарких азиатских республиках. В наши дни у Деда Мороза появились новые «родственники», которых уже не назовешь его копией.

Дед Мороз воплощает черты и русской, и европейской мифологии. Образы Деда Мороза у других народов нашей страны создавались под влиянием этого персонажа. Дмитрий Баранов Руководитель отдела этнографии русского народа Российского Этнографического музея

Так же, как русский Дед Мороз, Морозы других народов активно общаются с детьми, получают письма и отвечают на них подарками и поздравлениями. Почти у всех представителей волшебного мира решен «квартирный» вопрос — они имеют резиденции в разных уголках России, куда приезжают целыми семьями туристы, желающие лично встретиться со сказкой.

Источник: РИА "Новости"

В каждом случае при создании образа национального новогоднего волшебника использовались элементы фольклора и народных преданий, однако этнографы считают, что чаще можно говорить об адаптации, приспособлении мифологии под конкретный образ, нежели о стопроцентной перекличке с исторической традицией. «Устойчивого духа мороза или духа холода, в сущности, не было, но почитание мороза и особенно попытки изменить ход событий так, чтобы он не погубил будущий урожай, присутствуют в народной традиции, — отмечает Баранов. — Еще в XIX веке многие фольклорные сюжеты были адаптированы для восприятия широкой публикой, и Дед Мороз тоже прошел через это». Два века спустя так же создавались образы его «родственников». От Кавказа до Урала Кавказские «Деды Морозы» не очень знамениты. Например, о кабардино-балкарском Уэс Дадэ известно только то, что он типичный кавказец, и вместе с красным новогодним тулупом носит кинжал — что, впрочем, не мешает ему быть добрым и дарить детям подарки. Чеченский Гор Дада — благообразный старик с седой бородой. В Осетии местного «Деда Мороза» было бы корректнее называть «Дед Огонь», потому что его имя Артхурон переводится как «Огонь, сын Солнца».

А в Дагестан наведывается из соседнего Азербайджана волшебник Шахта баба с внучкой Гар Гызы.

Чувашский Хёл Мучи, живущий в Чебоксарах со своей внучкой Юр Пике, имеет в активе не только дом, но и волшебные аксессуары — сундук, исполняющий желания, часы, приносящие счастье, и говорящий самовар.

Его мордовский коллега Нишке, или Мороз-атя, располагает семью волшебными амбарами, где в числе прочих благ спрятаны зима и лето. Вместе с семьей он квартирует в мордовском селе Кивать в Ульяновской области.

Один из самых древних «Дедов Морозов» в России — марийский Йюшто Кугыза или Холодный старик.

Он живет в селе Кукнур в Марий Эл. Его сопровождает внучка Лумудыр — Снежная Девочка. Первые упоминания об этом старце относятся к Х веку, когда народные предания наделяли Йюшто Кугыза большой семьей — женой и двумя детьми: сыном Пораном — вьюгой и дочерью Теле — зимой. Кто из них родитель снегурочки-Лумудыр, история умалчивает. «Холодного старика» марийцы чествовали в день зимнего солнцестояния — 22 декабря, когда в старину отмечался новый год. Йюшто Кугыза — спортсмен: он передвигается по марийским деревням на лыжах. Обеспечивать новогоднее веселье ему помогает дед Василий, или Васли Кува-Кугыза с супругой Шорыкйол, которые вместе с подарками приносят в дома счастье и удачу на весь год. В число самых известных новогодних дедов современной России входит удмуртский Тол Бабай, живущий в Шарканском районе. Тол Бабай отличается от своих собратьев тем, что тулуп у него — фиолетовый, это цвет Удмуртии. Его происхождение также нестандартно: согласно легенде, он потомок великанов — алангасаров, потерявший свое племя.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.28125% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BOnBtsfAOF8/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Фото опубликовано @fadn_rossii</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-29T17:41:07+00:00">Дек 29 2016 в 9:41 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Тол Бабай

Тол Бабай знает язык птиц и зверей, а с помощью своего волшебного посоха управляет погодой. Это роднит его с Дедом Морозом. А чтобы алангасар-одиночка не скучал и лучше справлялся с новогодними обязанностями, метель соткала ему из снежинок внучку по имени Лымы Ныл. Кыш Бабай, которого почитают как главного новогоднего волшебника в Башкирии и Татарстане, ведет свою родословную от древних тюркских мифов, а местом жительства выбрал родину поэта Габдуллы Тукая — село Яна Кырлай. Образ был создан под влиянием Деда Мороза. «Название «бабай» у татарского, башкирского и удмуртского новогодних дедов указывает на перекличку с миром предков, так же, как в случае с Дедом Морозом, потому что «Дед» в его имени означает «предок», — поясняет Дмитрий Баранов.

Тюркский новый год, или Кара Тон, в древности праздновали 22 декабря.

Самая длинная ночь года считалась временем рождения главного тюркского бога Тенгре. Кыш Бабай — современное воплощение зимнего божества Кыш Тенгресе, чьей обязанностью было обеспечить веселое празднование наступления Нового года, чтобы оно продолжилось до 1 января — традиционного праздника Нардуган. В Яна Кырлай татарский Дед Мороз проживает с дочерью Кар Кызы и многочисленной свитой. По медийной узнаваемости он занимает второе место, уступая лишь Деду Морозу. В краю Калевалы «Самый молодой и современный Дед Мороз — это карельский Паккайне, это даже не мороз, а морозец, он появился недавно, и его изображают как молодого парня», — рассказывает Дмитрий Баранов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/_qlU-rRyM-/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Фото опубликовано @patriot.rf</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2015-12-24T06:59:08+00:00">Дек 23 2015 в 10:59 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Паккайне

Паккайне одевается в национальный карельский костюм и в соответствии с карело-финскими обычаями не носит бороды. Он появился в 1999 году в старинном купеческом городе Олонец и потому имеет купеческую биографию.

По легенде, бытующей среди карелов-ливвиков, Паккайне вовсе даже и не дух, а купеческий сын, который родился 1 декабря прямо в лесу, когда его родители возвращались в Олонец с зимней ярмарки.

Подросший Паккайне занялся бизнесом — стал приобретать у мастериц кружева и продавал их за границу, привозя взамен импортные угощения и новинки. Слабость Паккайне — смотреться в зеркало: считается, что он оставляет свое отражение в каждом из зеркал, в которое глядит, будучи вдали от дома, но потом это отражение непременно обретает плоть и возвращается в Олонец. Чтобы отличить настоящего Паккайне от зеркальных подделок, в Олонце проводят игры Дедов Морозов.

Паккайне гордится своим веселым нравом и уже много лет остается холостым. Но у него есть подруга — Луминайне, или Снежная женщина, которая помогает ему поддерживать порядок в доме.

Финские легенды утверждают, что севернее Карелии располагается загадочная волшебная страна Похъола, населенная колдунами и ведьмами, не все из которых добры. Однако безусловно добрым считается саамский новогодний волшебник Мунь Калса, обитающий на территории Мурманской области. Он не такой щеголь, как его карельский сосед, и ведет себя степенно, носит длинную бороду и светлый тулуп и ведет менее публичный образ жизни. Некоторые считают его белым шаманом.

Еще один финно-угорский новогодний волшебник недавно поселился в Коми. Его зовут Кöдзыд Пöль, что означает «холодный парень».

Он живет в Финно-угорском этнопарке в селе Ыб. Он одет не в тулуп, а в короткую куртку, почти как у финского Йоулупукки, на голове у него небольшая шапочка, а борода разделена на несколько завитых частей. С мобильником по Лукоморью О том, что Лукоморье располагается на Полярном Урале, где в ямальской тундре проживает местный волшебник Ямал Ири, известно еще с конца XVII века. Считается, что древние добрые духи передали Ямалу Ири свою волшебную силу. Он пожилой, с седыми волосами и приятными манерами. Его традиционный костюм — северная малица, в которой он каждый день обходит свои владения. Исполнять мечты людей ему помогает волшебный посох: чтобы желание сбылось, к нему надо прикоснуться.

Призывать волшебные силы он может с помощью чудесного бубна, который избавляет от дурных мыслей, делает добрых людей еще добрее, а злым помогает исправиться. А вот Снегурочки, способной переносить суровые условия Арктики, не нашлось, поэтому в странствиях Ямала Ири сопровождает собака-хаски. Кстати, это единственный новогодний волшебник, которому можно не только писать, но и звонить — у него есть мобильный телефон. Дед Мороз, видевший Будду Самый восточный новогодний волшебник России живет на берегах озера Байкал, в Бурятии. Его зовут Саган Убугун, или Белый Старец, и он единственный поздравляет жителей дважды в году: 1 января и чуть позже, когда отмечается буддийский Сагаалган. Культ этого волшебника очень древний — его почитали в этих местах более 2,5 тысяч лет назад как дух зимы, еще до того, как буряты стали буддистами, и новой религии пришлось принять древнего духа — тем более, что, по легенде, Саган Убугун встречался с Буддой, и тот, пораженный мудростью и могуществом этого старика, велел своим ученикам почитать его.

Саган Убугун изображается как старик с длинной бородой — легенда утверждает, что он даже родился стариком: его мать за отказ дать им напиться наказали высшие боги, «запечатав» ее чрево, и младенец родился лишь через 100 лет уже седым и бородатым.

Саган Убугун считается покровителем долголетия, благополучия и богатства в семье, плодородия и счастья. Встретив его на Новый год, нужно непременно рассказать ему о хороших делах, сделанных в году уходящем, и тогда волшебник обеспечит здоровье, богатство и любовь . Главный по холоду Несмотря на то, что русский Дед Мороз из Великого Устюга — самый известный новогодний персонаж, главным среди зимних волшебников следует считать вовсе не его, а якутского Чысхаана, потому что он живет возле Оймякона — полюса холода Земли, и даже имя его переводится как «пронизывающий холод».

Образ якутского Хранителя Холода сформировался в 2002 году на основе старинных мифов. У него специфический облик: на голове два огромных бычьих рога, а одет он в богато расшитую синюю шубу с песцовой опушкой. Рога объясняются его происхождением: легенда гласит, что отец Чысхаана — Бык зимы, а мать — якутская красавица, превратившеаяся в Полярную звезду. Бык зимы, по якутским поверьям, каждую осень выходит из Северного Ледовитого океана и приносит на землю мороз и студеный ветер. У Хранителя Холода большая семья, с которой он делит новогодние хлопоты. Его супруга Хаарчаана, наполовину сложенная из снега и боящаяся любого тепла, очень похожа на Снегурочку. Она внучка якутского духа по имени Эхээ Дыл, который покровительствует детям, и его жены Хотун Кыхын — Зимы. У них три дочери — Весна, Лето и Осень и внук Ветерок.

Знающие люди предупреждают, что гостям Оймякона важно не перепутать Чысхаана с его тестем, поскольку отношения между ними не самые теплые.