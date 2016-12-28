Ученые выяснили, что у взрослых людей не бывает «взрослого» мозга

Источник: AFP 2016

Неврологи не знают, когда заканчивается «подростковый возраст» и начинается «взрослая жизнь» головного мозга — он постоянно преображается.

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«Нет никаких тестов, результаты которых позволили бы неврологу сказать “Ага! Этот мозг полностью развит!” Однако с уверенностью можно сказать, что любые исследования подтверждают факт непрерывного развития мозга как до 18 лет, так и после», — пишет в журнале Neuron Лия Сомервиль, доцент кафедры психологии Гарвардского университета.

Политики и социологи давно установили правила, согласно которым ребенок является ребенком, подросток — подростком, а взрослый — взрослым.

На этом фоне нейробиологи часто начинают сложные дискуссии, поэтому Сомервиль попыталась поднять этот вопрос в научной статье, передает CNN. Она пояснила, что мозг созревает неравномерно и не существует точных способов измерения его зрелости, поэтому нет и установленного возраста, в котором сигналы между нейронами говорят о том, что мозг принадлежит взрослому человеку. Мозг состоит из серого и белого вещества. Первые 10 лет серое вещество активно растет, создавая прочные нейронные связи. Человек растет вместе с ним, познавая мир и получая новый опыт.

Однако когда тело начинает готовиться к половой зрелости, активируется рост белого вещества, отвечающего за обмен информацией.

В дальнейшем на каждый потерянный процент серого вещества приходится процент приобретенного белого вещества. Объем мозга, таким образом, не меняется.

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«До 20 лет мозг сильно меняется, но его бурное развитие затихает на третьем десятке лет жизни. Мы все еще учимся. Когда-то мы представляли себе, что подросток становится взрослым в 18 лет, но теперь мы не можем точно сказать, когда это происходит… В 25, в 28, 30 или 32? Мы не знаем», — говорит доктор Джесс Шаткин из Центра детской и подрастковой психиатрии в медцентре Langone в Нью-Йорке. По ее словам, процесс созревания мозга у женщин начинается раньше, чем у мужчин.

В целом, нейробиологи согласны друг с другом в том, что не существует возраста, в котором мозг окончательно формируется и достигает «зрелости».