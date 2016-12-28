Выход фильма «Матильда» в прокат перенесли

«Для российского фильма правильно найти дату, которая была бы свободна от конкуренции с Голливудом, чтобы не двигать по сеткам проката фильмы конкурентов. Изучив довольно плотное конкурентное окружение “Матильды” с точки зрения некомфортности борьбы с сильными голливудскими проектами, мы решили, что 25 октября будет оптимальной датой. Тем более, что в 2017 году отмечается 100-летие октябрьской революции», — рассказал «Интерфаксу» в среду генеральный директор кинокомпании «Каро-Премьер» Алексей Рязанцев. По его словам, перенос релиза никак не связан, в частности, с обращениями в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку фильма, в котором якобы содержатся сцены, оскорбляющие чувства верующих.

Это, наоборот, был хороший пиар для фильма. Никто не видел фильма, все, кто что-то пишет, судят по обрывочным сведениям. Мы показываем реального человека, его реальные чувства. Оскорбить этим, я думаю, кого-то очень сложно Алексей Рязанцев Генеральный директор кинокомпании «Каро-Премьер»

Предполагается, что когда фильм будет готов, создатели картины устроят показ в Госдуме, Совете Федерации, на мартовском московском кинорынке также будет показан большой отрывок из ленты.

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В настоящее время идет финальный монтаж картины, сведение речевых, шумовых, музыкальных дорожек. Идут переговоры с рядом российских и зарубежных фестивалей о представлении «Матильды» на них, а также с одним из голливудских мейджоров о приобретении мировых прав. Рязанцев пояснил, что с переносом даты релиза у компании будет больше времени, чтобы сформировать стратегию рекламной компании.

Уже с 12 января трейлер картины будет показываться в кинотеатрах.