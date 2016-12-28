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22:20 (мск), источник: Российская газета

Как мировые лидеры отметят Новый год и Рождество

Предпраздничная суета, покупка подарков, приготовление ужина — все это не чуждо даже сильным мира сего. Как европейские лидеры готовятся к Рождеству и Новому году, где и с кем проведут зимние каникулы, выяснили корреспонденты «РГ».

Источник: AP 2016
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Новый год в кругу семьи

Олланд сузил круг

У французского президента Франсуа Олланда нынешние Рождество и Новый год с горьким привкусом: через четыре с небольшим месяца ему сдавать ключи от Елисейского дворца новому хозяину. Ну, а праздничные дни, как сообщают местные источники, Олланд проводит в Париже по облегченной программе.

Католическое Рождество он, как правило, отмечает в кругу близких, в частности, четырех взрослых детей — Тома, Клеманс, Жюльена и Флоры (все от бывшей гражданской жены Сеголен Руаяль).

Застолье происходит в Елисейском дворце или в загородной резиденции «Лантерн» под Парижем рядом с Версалем. На Новый год обычно приглашает других родственников, друзей, но их круг невелик.

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Что касается меню, то, как в свое время делился сведениями бывший шеф-повар Елисейского дворца Бернар Воссион, Олланд всегда отличался хорошим аппетитом и «с удовольствием поглощает блюда из мяса, птицы, в частности, утки, а также отдает должное сырам и сладким десертам».

Но главным украшением праздничного стола, как и у многих его соотечественников, являются морепродукты: устрицы, креветки, крабы, лангустины. Все это сопровождается легким белым вином, ну и, конечно, шампанским.

Канцлер с авоськой

Крайне скромно и сдержанно отмечает в этом году новогодние и рождественские праздники федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

Источник: AFP 2016

Журналисты, поджидавшие политика в ее любимом продуктовом магазине перед Рождеством, были вынуждены констатировать: ничего особенно праздничного она так не купила: масло, перец, творог и картофель.

Глава правительства ФРГ в магазин явилась в сопровождении трех телохранителей и, как обычно, со своей сумкой.

В том, что за продуктами она придет именно сюда, сомневаться не приходилось. Супермаркет на Mohrenstrasse уже много лет пользуется расположением Меркель. Известно, что она заходит сюда после работы и покупает продукты, причем предпочтение отдает овощам.

По данным немецких СМИ, Меркель любит блюда из зеленой капусты, спагетти болоньезе, супы, кофе. И нынешнее Рождество не стало исключением. Репортер Bild отметил, что в списке продуктов, которые, по словам кассира, приобрела фрау канцлер, не было ни традиционного рождественского гуся, ни карпа, ни шампанского.

Единственная «роскошь», которую она себе позволила, — семейная упаковка шоколадных конфет за 4,99 евро.

Обычно зимние праздники Меркель и ее супруг Йоахим Зауэр проводят в швейцарском регионе Энгадин.

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Мэй предпочитает гуся

Премьер Великобритании Тереза Мэй предпочитает держать под личным контролем все: от политической жизни королевства до организации новогодних торжеств и приготовления праздничного ужина.

Перед зимними каникулами глава британского кабмина дала интервью, в котором подробно рассказала о своих планах. «Я сама люблю готовить рождественский ужин. Но не индейку — уже несколько лет подряд мы отдаем предпочтение гусю», — отметила Мэй и даже поделилась маленькой кулинарной хитростью: по словам премьера, жир, который выделяется во время приготовления птицы, можно затем использовать для жарки картофеля.

Что касается самого празднования Рождества и Нового года, то Мэй придерживается многолетней традиции. Рождественским утром ходит в церковь, затем встречается с друзьями.

Премьер также принимает участие в благотворительных мероприятиях своего избирательного округа Мейденхед — обедах для пожилых людей, которые без этого отмечали бы праздник в одиночестве.

А вот Новый год Мэй планирует встретить в резиденции на Даунинг-стрит вместе с мужем Филипом. Танцев в доме премьера не будет (как выяснили журналисты, Мэй этого не любит), зато будет просмотр популярных ТВ-шоу. «Я люблю пересматривать «Доктора Кто» и чудесную Агату Кристи: Дэвид Суше великолепно сыграл «Пуаро», — рассказала Мэй.

А вот от новогодних каникул премьеру, судя по всему, придется отказаться. Дело в том, что предыдущий отпуск Мэй в августе этого года вызвал негативную реакцию британцев. Спустя всего несколько недель после назначения на должность главы кабмина Мэй с мужем отправились в запланированный отпуск в швейцарские Альпы.

Джентилони и Рахой выбрали работу

Новоиспеченный итальянский премьер-министр Паоло Джентилони — человек весьма закрытый. Ему мастерки удалось укрыться от зорких папарацци в день Рождества. Поэтому о том, как бывший глава МИД Италии справил Рождество, остается только догадываться. Зато, как стало известно, сочельник Джентилони предпочел провести вдали от уютного камина и елки. Как передают местные СМИ, он посетил один из городков, пострадавших в ходе последнего разрушительного землетрясения.

Паоло Джентилони приехал в Сан-Джинезио (область Марке), откуда происходит его древний род, чтобы лично поздравить и поддержать людей, переживших эту трагедию.

Фактически отменил зимние каникулы и себе, и кабинету министров испанский премьер Мариано Рахой. Он отказался от традиционной продолжительной поездки всей семьей в родную Галисию, а вместо этого устроил довольно скромный рождественский ужин для министров и их супругов.

Но уже на следующий день после католического Рождества испанское правительство снова приступило к работе. А итоговое в этом году заседание кабмина Рахой и вовсе назначил на 30 декабря.

Впрочем, новогодним подарком или рождественским чудом можно назвать сам факт того, что Рахой в этом году сохранил за собой кресло премьера.

Ведь если бы в октябре этого года, после 10 месяцев внутриполитического кризиса, депутаты не договорились бы по кандидатуре премьера, то на католическое Рождество испанцам пришлось бы идти не на праздничные гулянья, а на избирательные участки. Но без праздника Рахой все же не останется. 31 декабря он вместе с женой и двумя сыновьями отправится в родной город Понтеведра, где и встретит Новый год в узком кругу родственников. А 6 января — снова на работу, в Мадрид.

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По другую сторону Атлантики

Семья действующего президента США Барака Обамы традиционно проводит рождественские каникулы на Гавайях, где он родился и провел первые годы жизни. На острове Оаху Обама вместе с близкими отдыхает на пляжах, играет в гольф и посещает любимые рестораны.

К Новому году семья Обамы вернется в Вашингтон. И большая часть праздничных дней, скорее всего, уйдет на хлопотную подготовку к переезду. Ведь до 20 января семейству Обамы предстоит покинуть Белый дом и освободить резиденцию для избранного президента Дональда Трампа.

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